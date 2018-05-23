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AB'dan İtalya'ya kamu borcu uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, İtalya'ya yüksek seviyedeki kamu borcunu düşürmesi çağrısında bulundu.

AB'dan İtalya'ya kamu borcu uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, İtalya'ya yüksek seviyedeki kamu borcunu düşürmesi çağrısında bulundu.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:14
AB'dan İtalya'ya kamu borcu uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, İtalya'ya yüksek seviyedeki kamu borcunu düşürmesi çağrısında bulundu.

Dombrovskis, üye ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin tavsiyeler içeren "Avrupa İlkbahar Sömestir Paketi" başlıklı çalışma hakkında basın toplantısı düzenledi.

Toplam kamu borcu bütçesinin yüzde 130'u seviyelerinde bulunan İtalya hakkında Dombrovskis, "Bizim siyasi mesajımız çok açık. İtalya'nın kamu borcu Yunanistan'dan sonra AB içerisinde en yüksek ikinci sırada ve bunu azaltması gerekiyor." diye konuştu.

AB ülkelerinin son dönemde güçlü büyüme oranları yakaladığını ve bunun bir süre daha devam etmesini beklediklerini anlatan Dombrovskis, "Küresel finansal piyasalarda dalgalanma ve korumacı ticaret politikaları yeni riskler olarak ön plana çıkıyor." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, mevcut olumlu süreçte ekonomilerin dayanıklılığını artırmak gerektiğine işaret ederek, yapısal reformlarla üretkenliğin, yatırım ortamının ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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2009 yılından beri AB bütçe disiplin prosedüründe olan Fransa hakkında Dombrovskis, "Bugün ülkeyi aşırı bütçe açığı prosedüründen çıkarmayı tavsiye etme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

AB genelinde mali disiplin ve istikrarın sağlanması amacıyla oluşturulan İstikrar ve Büyüme Paktı, üye ülkelerin önleyici tedbirlerle mali disiplinlerini sürdürmesini amaçlıyor.

Bu kurallara göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının gayri safi yurt içi hasılatlarının yüzde 3'ünün altında olması, kamu borç stoklarının, gayri safi yurt içi hasılalarına oranının yüzde 60'ı geçmemesi gerekiyor.

AB Komisyonu'nun, anlaşmaya uygun davranmayan üye ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisi bulunmasına rağmen, uzun yıllardan beri yüksek açık veren Fransa’ya yönelik bir ceza uygulamamış olması dikkati çekiyor.

 

Son Güncelleme: 23.05.2018 17:40
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