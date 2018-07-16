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AB'dan Gazze Uyarısı!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Gazze'de 2014 yılından bu yana en ağır İsrail saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu, çok endişe verici." dedi. 

AB'dan Gazze Uyarısı!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Gazze'de 2014 yılından bu yana en ağır İsrail saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu, çok endişe verici." dedi. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
AB'dan Gazze Uyarısı!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Gazze'de 2014 yılından bu yana en ağır İsrail saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu, çok endişe verici." dedi. 

Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Dışişleri Konseyi Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu. 
Toplantıda gündem maddesi olmamasına rağmen Gazze'deki mevcut durumu da ele aldıklarını belirten Mogherini, "Gazze'de 2014 yılından bu yana en ağır İsrail saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu, çok endişe verici." diye konuştu. 

Mogherini, tüm taraflara şiddeti durdurma ve yeni bir savaşı engelleme çağrısında bulunduklarını kaydetti.

"KUZEY KORE'YE YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması olduğunu ifade eden Mogherini, "AB'nin yaptırımları kaldırması için tam ve doğrulanmış bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması sürecinin tamamlanması gerekiyor." ifadesini kullandı. 

Mogherini, bu çerçevede İran'a yönelik yaptırımların nükleer anlaşma uygulanmaya başladıktan sonra kaldırıldığını anımsattı. 

İRAN'DAKİ AB ŞİRKETLERİNE KORUMA

Mogherini, Avrupalı şirketlerin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarını engelleyen ve ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımayan "engelleme yasasının", İran'ı da kapsayacak şekilde güncellenmesine karar verildiğini söyledi.

AB'nin engelleme yasası, Küba'ya uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak için hazırlanmış ancak hiçbir zaman yürürlüğe konmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

Avrupa'nın önemli şirketleri, nükleer anlaşma yapıldıktan sonra İran'da ticaret ve yatırımlar yapmaya başlamıştı. Avrupalı şirketler, İran'la çalışmaya devam etmeleri halinde ABD yaptırımlarından zarar görmekten çekiniyordu.


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Son Güncelleme: 16.07.2018 20:28
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