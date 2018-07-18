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"AB'dan Çelik Sektörüne Koruma"

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı.AB Komisyonu, ABD'nin ithal çeliğe ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından kendi sektörüne yönelik geçici koruma tedbirlerini açıkladı.

"AB'dan Çelik Sektörüne Koruma"

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı.AB Komisyonu, ABD'nin ithal çeliğe ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından kendi sektörüne yönelik geçici koruma tedbirlerini açıkladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
"AB'dan Çelik Sektörüne Koruma"

 Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı.
AB Komisyonu, ABD'nin ithal çeliğe ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından kendi sektörüne yönelik geçici koruma tedbirlerini açıkladı.
Buna göre, 19 Temmuz'dan itibaren AB'nin "tarife oranı kotası" sistemiyle 23 farklı kategorideki çelik ürün ithalatı son 3 yılın ortalamasını aştığı takdirde yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamaya girecek.
SÜREÇ
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı.
AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.
ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.
AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.
 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 13:29
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