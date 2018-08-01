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AB, Brexit sonrasında İngiliz diplomatlarını merkeze çekecek

AB, Brexit sonrasında İngiliz diplomatlarını merkeze çekecek

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:31
AB, Brexit sonrasında İngiliz diplomatlarını merkeze çekecek

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından (Brexit) yurt dışı temsilciliklerinde bulunan İngiliz diplomatları Brüksel merkeze çekeceğini duyurdu. 

AB Komisyonu Genel Sekreteri Martin Selmayr ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'in AB temsilciliklerinde görev alan İngiliz vatandaşlarına gönderdikleri mektup basına sızdı.

İngiltere'nin birlikten ayrılma kararının AB temsilciliklerinde görevli İngiliz vatandaşları açısından "belirsizlik ve endişeye" yol açtığına işaret edilen mektupta, bu kişiler hakkında şeffaf ve cömert bir tutum takınılacağı kaydedildi.

Mektupta, Brexit sonrasında İngiliz vatandaşlarının AB temsilciliklerinde görev almasının mümkün olmadığı, bu nedenle bu kişilerin görev konumlarına göre Brüksel merkeze geri dönmeleri gerektiği ifade edildi. 

AB'nin yurt dışı temsilciliklerinde büyükelçi pozisyonunda olanlar ya da yönetim görevi bulunan İngiliz vatandaşlarının 29 Mart 2019'a, bunun dışındaki görevlilerin ise Eylül 2019'a kadar geri dönmesi gerektiği bildirildi. 

Bu çerçevede merkeze dönen İngiliz diplomatların Brüksel'de görevlendirileceği aktarılan mektupta, sadece İngiliz vatandaşlığı bulunan geçici ve sözleşmeli personelin ise işine son verileceği belirtildi.

Mektupta, AB temsilciliklerinde artık İngiliz vatandaşlarının görevlendirilmeyeceği teyit edildi. 
 

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Son Güncelleme: 01.08.2018 17:01
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