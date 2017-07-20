AB-Brexit Müzakereleri...

AB KOMİSYONUNUN BREXİT BAŞMÜZAKERECİSİ BARNİER: "BU HAFTA TUTUMLARIMIZ NET OLDUĞUNDA ÇOK DAHA İYİ İLERLEME KAYDEDEBİLDİĞİMİZİ GÖSTERDİ"

İNGİLTERE BREXİT BAKANI DAVİS: "İNGİLTERE ULUSLARARASI SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE HAZIR OLDUĞU GİBİ HAKLARINI DA KORUMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, müzakerelerde ilerleme kaydedebilmek için İngiltere'nin tutumunu daha açık şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.

AB ve İngiltere'den müzakere heyetleri arasında 4 gündür yürütülen görüşmeler sonrasında Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis AB Komisyonu binasında basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin müzakere konularına ilişkin tutumunu daha net şekilde ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Barnier, "Bu hafta, tutumlarımız net olduğunda çok daha iyi ilerleme kaydedebildiğimizi gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Barnier, AB ve İngiltere arasında özellikle vatandaşların hakları konusunda görüş ayrılığı olduğunu, vatandaşların normal hayatlarına devam edebilmeleri için hukuki anlamda garanti sağlanması gerektiğini belirtti.

"AB VATANDAŞLARININ KORUNMASI BİR SEÇİM DEĞİL, ZORUNLULUK"

İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının haklarını garanti etmenin tek yolunun AB Adalet Divanının görevini sürdürmesi olduğuna dikkati çeken Barnier, "AB'nin bu konudaki ısrarı siyasi bir tutumdan değil, tamamıyla hukuki bir zorunluluktan kaynaklanıyor. AB vatandaşlarının AB hukuku tarafından korunması bir seçim değil, zorunluluktur." açıklamasında bulundu.

Barnier, AB tarihinde daha önce yaklaşık 4 milyon vatandaşın haklarına ilişkin bir karar alınmadığını belirterek, "Bu vatandaşların haklarını teminat altına almayı ve korumayı borç biliyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin AB'yi "terk etme" kararı aldığını ve bunun "ciddi sonuçları" olduğunu hatırlatan Barnier, taraflar arasında mali bir anlaşmaya varılması gerektiğini, bunu İngiltere'nin de kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığını ancak bu konuda da tutumunu netleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Barnier, müzakerelerde İrlanda ve sınır konularının da gündeme geldiğini, İngiltere'nin Güney ve Kuzey İrlanda arasında iş birliğini nasıl devam ettireceğine ve ortak seyahat bölgesini nasıl korunacağına ilişkin açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

"İNGİLTERE ULUSLARARASI SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

Taraflar arasındaki görüşmelerin "yapıcı" olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini belirten İngiltere Brexit Bakanı Davis de "İngiltere ve AB arasında bazı alanlarda ortak görüş mevcut. Bundan sonraki müzakerelerde görüş ayrılıklarını nasıl giderebileceğimize ve aynı noktada olduğumuz hususları nasıl güçlendirebileceğimize odaklanmalıyız." dedi.

"Zamanın hızla ilerlediğini" dile getiren Davis, mali anlaşma konusunun gündemde olduğuna dikkati çekerek, "İngiltere uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğu gibi haklarını da korumaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Davis, İrlanda konusuna ilişkin de "yapıcı" görüşmeler yürütüldüğünü, iki tarafın da "esnek tutum takınmasının" büyük önem taşıdığını söyledi.

AB ve İngiltere arasında bir sonraki Brexit müzakereleri 28 Ağustos'ta başlayacak.

Brexit müzakerelerinin haziranda yapılan ilk turunda taraflar öncelikler ve tarihler konusunda anlaşmaya varmıştı. Buna göre, müzakereciler ayda bir hafta görüşme yapacak. İlk aşamada müzakereler, vatandaş hakları, İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği parayı kapsayan mali anlaşma ve diğer konular olmak üzere üç gruba ayrılmıştı.

İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.