Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:16

AB-Brexıt Müzakereleri

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin ikinci turu Brüksel'de başladı.

AB-Brexıt Müzakereleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

AB İLE İNGİLTERE ARASINDA YÜRÜTÜLEN MÜZAKERELERİN İKİNCİ TURU BAŞLADI 

 İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin ikinci turu Brüksel'de başladı.

Hafta boyu sürecek müzakereler öncesinde AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis basına açıklamalarda bulundu.

"Müzakerelerde artık konuların kalbine ineceğiz" diyen Barnier, ilerleme kaydetmek için tarafların farklı konular hakkındaki tutumlarını net şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Barnier, müzakerelerde öncelikli ele alınacak konuları vatandaşlık hakları, mali anlaşma ve diğer ayrılma konuları olarak sıralandı.

Davis de müzakerelerde konuların özüne gireceklerini, taraflar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyerek çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti. 

Kuzey İrlanda'nın sınır durumunu da ele alacaklarını ifade eden Davis, "Artık işe koyulma zamanı geldi" diye konuştu.

Brexit müzakerelerinin haziranda yapılan ilk turunda taraflar öncelikler ve tarihler konusunda anlaşmaya varmıştı. Buna göre, müzakereciler ayda bir hafta görüşme yapacak. İlk aşamada müzakereler, vatandaş hakları, İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği parayı kapsayan mali anlaşma ve diğer konular olmak üzere üç gruba ayrıldı.

İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'den Suriye'ye Yeni Yaptırım Ab'den Suriye'ye Yeni Yaptırım
Ab, Irak Ordusuna "sivil Destek" Verecek Ab, Irak Ordusuna "sivil Destek" Verecek
Yemen'deki Kolera Salgını Yemen'deki Kolera Salgını
İspanya'da Lunaparkta Hız Treni Kazası: 33 Yaralı İspanya'da Lunaparkta Hız Treni Kazası: 33...
Avrupa’da "At Eti" Operasyonu Avrupa’da "At Eti" Operasyonu
Kanada'daki Orman Yangını Kanada'daki Orman Yangını
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Ab'den Suriye'ye Yeni Yaptırım
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine...

Haberi Oku