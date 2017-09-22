AB Brexıt Başmüzakerecisi Barnıer İtalya'da

BARNIER: "EĞER BREXİT KONUSUNDA BİR ANLAŞMA İSTİYORSAK, ZAMANIN DARALDIĞINI SÖYLEMEK DURUMUNDAYIZ"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'den net taahhütler beklediklerini belirterek, müzakerelerde zamanın daraldığı uyarısında bulundu.

Barnier, İtalya'nın başkenti Roma'da, Başbakan Paolo Gentiloni, İtalyan Senatosu AB ve Dışişleri Komisyonu ile sendikalar nezdinde çeşitli temaslarda bulundu.

Michel Barnier, Senato'da İtalyan parlamenterlere hitaben yaptığı konuşmada, AB'nin İngiltere'den belirli konularda net taahhütler beklediğini vurgulayarak, "Eğer Brexit konusunda bir anlaşma istiyorsak, zamanın daraldığını söylemek durumundayız" dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit mektubunun imzalamasının üstünden 6 ay geçtiğini anımsatan Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılacağı 29 Mart 2019'dan 6 ay önce müzakereleri sonuçlandırmaları gerektiğini, bunun da önlerinde bir yıl gibi bir süre kaldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Michel Barnier, İngiltere ile hızlı bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu ancak bu konuda Londra'nın istekli olması gerektiğini belirterek, İtalyan düşünür Niccolo Macchiavelli'nin "Eğer bir yerde büyük irade varsa, orada büyük zorluklar yaşanmaz" sözüne atıfta bulundu.

Müzakerelerdeki önceliklerine değinen Barnier, "Bizim önceliğimiz Birleşik Krallık içerisinde yaşayan AB vatandaşları ve onların haklarıdır.

Aralarında İtalyanların da olduğu bütün AB vatandaşlarının, Brexit sonrasında da öncesinde olduğu gibi aynı güvence ve haklarla yaşantılarını sürdürmeye ihtiyaçları var" diye konuştu.

Brexit müzakerelerine dair halen pek çok belirsiz nokta olduğunu kaydeden Michel Barnier, May'in yarın Floransa'daki konuşmasını da yapıcı bir gözle ve dikkatle takip edeceklerini söyledi.

Theresa May'in yarın Floransa'da Brexit'e ilişkin Birleşik Krallığın yol haritasını açıklaması bekleniyor.