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AB: “Arakan'daki durum ciddiyetini koruyor”

AB: “Arakan'daki durum ciddiyetini koruyor”

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:44
AB: “Arakan'daki durum ciddiyetini koruyor”

Avrupa Birliği (AB), "Arakan’daki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. Sistematik biçimde insan haklarını ihlal edenler hesap vermelidir." çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu yetkilileriyle hafta içerisinde bir araya geleceklerini belirtti.

Yetkililer ile yaklaşık 18 ay süren çalışmalarının ardından elde ettikleri bulgulara ilişkin hazırladıkları raporu etraflıca ele alacaklarını söyleyen Kocijancic, "AB'nin konuya ilişkin atacağı adımlar daha sonra üyeler arasında görüşülecek." diye konuştu.

Kocijancic, "Arakan’daki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. Sistematik biçimde insan haklarını ihlal edenler hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

BM RAPORUNDA ÇARPICI İFADELER
BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur." ifadelerine yer verilmişti.
 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 17:01
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