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AB, “Altın Pasaport”a karşı sıkı önlem almaya hazırlanıyor

AB, “Altın Pasaport”a karşı sıkı önlem almaya hazırlanıyor

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
AB, “Altın Pasaport”a karşı sıkı önlem almaya hazırlanıyor

GÜNEY KIBRIS GİBİ 8 ÜYE ÜLKEDE YATIRIMLAR KARŞILIĞINDA VERİLEN VATANDAŞLIK, KARA PARA AKLAMA VE YOLSUZLUĞA KARŞI SIKI ÖNLEMLERLE DENETLENECEK


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi VeraJourova, AB’nin 8 üyesinde yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlığın (altın pasaport) kara para aklama ve yolsuzluğa karşı sıkı önlemlerle denetleneceğini bildirdi.
 
Jourova, Financial Times gazetesinde yer alan röportajında, yolsuzluk ve kara para akladığından şüphe duyulan kişilere AB üyesi ülkelerde vatandaşlık verilmemesi gerektiğini belirterek, üye ülkelerin vatandaşlık vermesini yasaklama güçlerinin olmadığını kaydetti.

Üye ülkeler tarafından yatırım karşılığı verilen vatandaşlığın AB’deki bütün ülkeleri etkilediği için ülkelerden talepte bulunma zorunluluğu doğduğunu vurgulayan Jourova, "Hayatı boyunca maaşı yüksek olmayan işlerde çalışarak orta ve üst düzey yöneticilik yapmış Rus vatandaşlarının bir anda para sahibi olup Malta’da vatandaşlık alması konusunda büyük endişelerimiz var." ifadelerini kullandı.  

Jourova, AB’nin Malta ve Güney Kıbrıs gibi 8 üye ülkesinde yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlığın (altın pasaport) kara para aklama ve yolsuzluğa karşı sıkı önlemlerle denetleneceğini bildirdi.

Jourova, geçen hafta, AB'nin suç işleyenlerin, yolsuzluğa bulaşanların ve kara para aklayanların güvenli bir sığınağı olmaması gerektiğini belirterek, üye ülkelerin bir an önce kara para aklama ile mücadele konusundaki AB'nin yeni kanunlarını uygulaması gerektiğini vurgulamıştı. 

AB'de "truva atları" istemediğini ifade eden Jourova, "Bazı üye ülkeler, vatandaşlığın suçlulara verilmediğinden emin olmak için daha fazlasını yapmalı."  ifadesini kullanmıştı.

MALTA, 700 YATIRIMCIDAN TOPLAMDA 590 MİLYON AVRO YATIRIM ÇEKTİ

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre, 2016'da yüzde 87'si AB dışı ülkelerden olmak üzere toplamda yaklaşık 995 bin kişiye AB ülkeleri tarafından vatandaşlık verildi. Bu rakam 2014'te 889 bin ve 2015 yılında 841 bin olarak gerçekleşmişti. Yatırım için verilen vatandaşlık sayısı, toplam rakamın ancak yüzde 0,1’e denk geliyor.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle yabancı yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşayan bazı Avrupa ülkeleri, 150 bin avrodan fazla yatırım yapan yabancılara vatandaşlığın yolunu açmıştı.
Birlik içinde Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık "altın vize" programına sahip olan ülkeler olarak dikkati çekiyor.
Vatandaşlık programını 2014’ten beri uygulayan Malta, 700 yatırımcıdan toplamda 590 milyon avro yatırım çekti.

 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 18:58
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