banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94590
ALTIN
188.715
DOLAR
4.6647
STERLİN
6.1749
EURO
5.4427
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!
Son Dakika
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!
Otelden Hellim Çalan Çalışan Tutuklandı
Otelden Hellim Çalan Çalışan Tutuklandı
Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!
Lefkoşa'da araç yangını!
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
banner282

AB-ABD Ticaret Savaşı Arabaya Sıçradı

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında çeşitli ürünlere karşılıklı gümrük vergileri konmasıyla başlayan ticaret savaşlarına otomobil de dahil oldu.

AB-ABD Ticaret Savaşı Arabaya Sıçradı

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında çeşitli ürünlere karşılıklı gümrük vergileri konmasıyla başlayan ticaret savaşlarına otomobil de dahil oldu.

26 Haziran 2018 Salı 10:09
AB-ABD Ticaret Savaşı Arabaya Sıçradı

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında çeşitli ürünlere karşılıklı gümrük vergileri konmasıyla başlayan ticaret savaşlarına otomobil de dahil oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu ticaret politikaları Avrupa ülkelerinde rahatsızlık yarattı.

ABD'nin korumacı ekonomi politikaları ve ticari kararlarının geleneksel müttefiki konumunda olan AB'yi etkilemesiyle de yaşanan rahatsızlık ve ayrışma, somut ticari misillemelere dönüştü.

ABD'nin, ulusal güvenlik gerekçesiyle Trump döneminde yürürlüğe koyduğu ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmesi iki blok arasında ticaret savaşının fitilini ateşledi.

Karşılık olarak atılan adımlarla AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıklar artarken, başlayan ticaret savaşlarında gündeme son olarak otomobiller dahil oldu.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış ve AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı.

AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimî bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçiremedi.

TİCARİ MİSİLLEMELER DEVAM EDİYOR

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasıyla yaşanan ihtilafı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıyan AB, kısa bir süre önce ticari misillemeyi de başlattı.

ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB, söz konusu adımıyla ABD'nin ürünlerine yönelik toplam 2,8 milyar Euroluk bir ilave gümrük vergisi getirdi. AB ayrıca, 3,6 milyar Euroluk ilave dengeleyici tedbirlere de gelecekte başlanacağını bildirdi.

banner277
AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

ABD'nin ticaret konusunda geri adım atmayacağına dikkati çeken Trump, "AB tarafından ABD'ye, büyük şirketlerine ve çalışanlarına uzun zamandır uygulanan tarifeler ve ticaret bariyerleri, yakında parçalanıp kaldırılmazsa ABD'ye gelen tüm arabalarına yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise ABD'nin bu adımı atması halinde yeni bir ticari misilleme yapılacağını belirterek, "Eğer ABD, Avrupa’dan ithal edilen arabalara yönelik gümrük vergilerini yükseltmeye karar verirse bizim de karşılık vermek dışında bir seçeneğimiz olmaz." dedi.

ABD, AB'DEN OTOMOBİL VE YEDEK PARÇA İTHALATININ GÜVENLİĞİNİ DEĞERLENDİRECEK

ABD Başkanı Trump'ın, Paris İklim Anlaşması ile İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesi, NATO üyelerine daha fazla savunma harcaması yapması çağrısı ve Kanada'da yapılan G7 Zirvesi'nde hazırlanan sonuç bildirisine imza atmama kararlarının ardından gergin bir sürece giren müttefik ilişkileri, söz konusu ticari konulardaki uzlaşmazlıklarla ticaret savaşı halini aldı.

Bu aşamadan sonra ABD Ticaret Bakanlığı, AB'den otomobil ve yedek parça ithalatının bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını değerlendirecek.

ABD, mevcut durumda AB üyesi ülkelerden ithal otomobillere yüzde 2,5, kamyonetlere de yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor. AB ise ABD otomobilleri ithalatını yüzde 10 gümrük vergisine tabi tutuyor. 

OTOMOBİLE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNİN EKONOMİK ETKİLERİ BÜYÜK

Volkswagen, Daimler ve BMW gibi önemli Alman otomobil üreticilerinin ABD'de de büyük üretim tesisleri bulunuyor.

Söz konusu ilave gümrük vergilerine otomobil sektörlerinin girmesinin ekonomik etkilerinin büyük olacağı düşünülüyor. AB ekonomisi ve uluslararası ticaretinde otomobiller önemli yer tutuyor.

Verilere göre, AB firmaları ABD'ye yıllık yaklaşık 48 milyar Euroluk otomobil satıyor. Bu satışın yarıdan fazlasını Alman firmaları gerçekleştiriyor. Otomobil sektörü, AB çapında yaklaşık 12 milyon kişiye iş imkânı sağlıyor. Sektör, AB GSYH'sinin de yüzde 4'ünü sağlıyor.

Söz konusu ticari restleşmenin sadece AB ve ABD'yi değil, küresel ekonomiyi etkileyebilecek sonuçlara neden olabileceği düşünülüyor.

banner288
Son Güncelleme: 26.06.2018 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran’da Vatandaşa “Dövizlerinizi Ülkeye Getirin“ Çağrısı!
İran’da Vatandaşa “Dövizlerinizi Ülkeye Getirin“ Çağrısı!
İsrail'den Gazze’deki İnsani Krizi Hafifletmek İçin Şartlı Çözüm!
İsrail'den Gazze’deki İnsani Krizi Hafifletmek İçin Şartlı Çözüm!
Makedonya Cumhurbaşkanı, İsim Değişikliği Anlaşmasını Onaylamayacağını Açıkladı!
Makedonya Cumhurbaşkanı, İsim Değişikliği Anlaşmasını Onaylamayacağını Açıkladı!
Wı-fı Güvenlik Protokolü Güncelleniyor...
Wı-fı Güvenlik Protokolü Güncelleniyor...
Filipinler'de Askerler Yanlışlıkla Polisleri Vurdu: 6 Ölü
Filipinler'de Askerler Yanlışlıkla Polisleri Vurdu: 6 Ölü
Ruhani'den Abd'ye
Ruhani'den Abd'ye "ekonomik Savaş" Tepkisi
AB'den Satılan Tehlikeli Ürünlere Karşı Adım
AB'den Satılan Tehlikeli Ürünlere Karşı Adım
Mısırlı yorumcu maç heyecanına dayanamadı
Mısırlı yorumcu maç heyecanına dayanamadı
S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti
S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti
Trump’ın hedefinde Harley-Davidson var
Trump’ın hedefinde Harley-Davidson var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim