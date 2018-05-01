"AB, ABD'den Kalıcı Vergi Muafiyeti İstedi"

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerinden tam ve kalıcı olarak muaf tutulmak istedi.

AB Komisyonu, ABD'nin AB ülkelerini ithal çelik ve alüminyuma uygulanan ilave gümrük vergilerinden 1 Haziran'a kadar muaf tutma kararı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin kararının piyasalardaki belirsizliği artırdığına ve işletmelerin kararlarını etkilediğine dikkat çekilerek, "AB, milli güvenlik gerekçesiyle alınan bu tedbirlerden tam ve kalıcı biçimde muaf tutulmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Çelik ve alüminyum sektörlerindeki fazla kapasite sorununun AB'den kaynaklanmadığına işaret edilen açıklamada, AB'nin ABD ve diğer ortaklarla bu konuya çözüm bulmak için tüm seviyelerde çalışmalar yaptığı bildirildi.

Açıklamada, AB'nin ABD ile piyasalara erişim konularını görüşmeye istekli olduğu ancak bu pazarlığı "tehdit altında" yapmayacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika'nın süren Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA) müzakereleri dolayısıyla bu gümrük tarifelerinden muaf tutulacağı belirtilmiş, AB'ye de bir süre muafiyet tanınmıştı.

AB, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinden muaf tutulmaması halinde ABD'nin birçok ürününe misilleme yapılacağını duyurmuştu.

