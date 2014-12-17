AB, 2015'te Vergi Kaçakçılığıyla Mücadeleye Ağırlık Verecek

Avrupa Birliği (AB), 2015 yılında vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ağırlık verecek.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 2015 yılı için öngörülen ekonomik programı açıklayan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, vergi kaçakçılığı, iş gücü piyasası, dijital ekonomi, enerji, para birliğinin güçlendirilmesi ve ortak göç politikası konularına yönelik toplam 23 girişim başlatacaklarını belirtti.

Juncker, ekonomi politikalarında "ülkelerin birbirini tamamlayıcı olması" kuralını yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

Juncker'in eski Lüksemburg Başbakanlığı döneminde "Luxleaks" olarak bilinen vergi kaçakçılığı skandalı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'ndan (ICIJ) 40 medya kuruluşu tarafından ortaya çıkarılmıştı. Haberlerde Lüksemburg'taki uluslararası vergi kaçakçılığına ilişkin belgeler yayımlamıştı.

Yaklaşık 28 bin sayfadan oluşan belgelerde 340 uluslararası şirketin, ülkelerindeki vergi uygulamalarından kurtulmak için Lüksemburg'la 2002 ile 2010 yılları arasında milyarlarca avroluk gizli anlaşmalara imza attığı ortaya konuluyor.

Son aylarda Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda'nın özellikle uluslararası büyük şirketlere vergi kolaylığı sağladığı iddia ediliyordu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), AB'yi vergi kaçakçılığıyla mücadele etmesi konusunda uyarmıştı. AB Komisyonu ise konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.