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99 Milyon Yıllık Yılan Yavrusu Fosili Bulundu

Ankara, 19 Temmuz 18 : Myanmar\'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu.

99 Milyon Yıllık Yılan Yavrusu Fosili Bulundu

Ankara, 19 Temmuz 18 : Myanmar\'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
99 Milyon Yıllık Yılan Yavrusu Fosili Bulundu
Ankara, 19 Temmuz 18 : Myanmar\'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu.
BBC\'de yer alan haberde, fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.
Kanada\'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.
Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.
Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.
(AA/GÖZ/SEL)
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