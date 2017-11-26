’95 Yaşındaki Kadın Ortadoğu’da Mezarları Yağmalamakla Suçlanıyor’

95 yaşındaki Avustralyalı kadın, gençliğinde Ortadoğu’da yaptığı kazılar sırasında bulmuş oluduğu eserler nedeniyle kendisini bir anda uluslararası bir krizin ortasında buldu. BBC’nin haberine göre eşi BM diplomatı olan Joan Howard, 1960 ve 70’li yılarda arkeologların kazılarına katılmak için Ortadoğu’daki çeşitli tarihi bölgelere gitmişti. Fakat The West Australian gazetesinde kısa süre önce yayınlanan bir yazıda Howard’ın elindeki geniş koleksiyondan bahsedilmesi üzerine, bu kazılardan elde edilen koleksiyon tartışma yarattı. Gazete Howard’ı ünlü film karakteri arkeolog Indiana Jones’a benzeterek ona ‘Indiana Joan’ lakabı takarken, arkeologlar Howard’ın koleksiyonu hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi’nden Şaban Abdül Cevat da “Bu eserlerin Mısır’dan yasadışı olarak nasıl çıkarıldığını anlamak istiyoruz” dedi ve konuyla ilgili soruşturma açılmasını talep ettiklerini duyurdu.Howard’ın koleksiyonu kasım başında Avustralya’da ortaya çıktı. The West Australian’a göre Howard’ın koleksiyonunun değeri 1 milyon Avustralya dolarının (3 milyon TL) üzerinde.Kazılarından en az birini Kahire’nin güneyindeki Sakkara nekropolünde yapmış olan Howard’ın koleksiyondaki eserler arasında bir Mısır mumyası maskı, 40.000 yıllık bir neolitik dönem baltası, Roma silahları ve antik Mısır’dan mücevherler bulunuyor.Gazete, Howard’ın bu eserleri eşinin BM’deki görevi sayesinde Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail’e rahatça girip çıkabilmesi sayesinde topladığını öne sürüyor.Howard’ın tarihi eserleri topladığı dönemlerde bu faaliyeti suç olarak tanımlayan uluslararası bir yasa yoktu. UNESCO 1970 yılında bu yönde bir anlaşmayı yürürlüğe koydu. Fakat söz konusu ülkelerin ulusal yasaları tarihi eser kaçakçılığını yasaklıyor. Mısır’da 1880’den itibaren, Howard’ın gittiği diğer ülkelerde ise en 1950’lerden itibaren tarihi eser kaçakçılığı suç niteliği kazandı.Joan Howard, son dönemde gelen soruşturma talepleri konusunda bir açıklama yapmadı.