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9 aylık bütçe 234 milyon lira fazla verdi

Şimşek, 1984 yılından bu yana ilk kez bütçenin '9 aylık dönemde' fazla verdiğini açıkladı.

9 aylık bütçe 234 milyon lira fazla verdi

Şimşek, 1984 yılından bu yana ilk kez bütçenin '9 aylık dönemde' fazla verdiğini açıkladı.

18 Ekim 2011 Salı 13:02
9 aylık bütçe 234 milyon lira fazla verdi
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Bütçe Ocak-Eylül döneminde 234 milyon lira fazla verdi. Şimşek, 1984 yılından bu yana ilk kez bütçenin '9 aylık dönemde' fazla verdiğini açıkladı. 2012 bütçe büyüklüğü ise 350.9 milyar TL.

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9 aylık dönemde bütçenin 234 milyon lira fazla verdiğini açıkladı. Şimşek, böylece 1984 yılından bu yana ilk kez bütçenin '9 aylık dönemde' fazla verdiğini açıkladı.

9 aylık dönemde faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artarak 35 milyar TL'ye ulaştı. Bütçe geliri yüzde 17.9 artışla 221.1 milyar TL'ye, bütçe gideri yüzde 5.8 artışla 220.9 milyar TL'ye ulaştı.

 

2011 yılı Ocak-Eylül Dönemi
 Bütçe fazlası  234 milyonTL
 Gelirler  221.1 milyar TL
 Giderler  220.9 milyar TL
 Faiz Dışı Fazla  35 milyar TL
 Vergi geliri  188.4 milyar TL

 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı bütçe sonuçlarına ilişkin tahminlerde de bulundu. Bakan Şimşek, 2011 yılı sonunda bütçe açığının 22.2 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Şimşek, 2011 yılı bütçe giderlerin 313,2 milyar lira, gelirlerinin 290,9 milyar lira olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

2012 bütçe büyüklüğü 351 milyar lira

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılı bütçe gelirlerinin 329,8 milyar lira, bütçe giderlerinin 350,9 milyar lira, faiz hariç giderler 300,6 milyar lira, vergi gelirlerinin 277,7 milyar lira, bütçe açığı 21,1 milyar lira, faiz dışı fazla 29,2 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

 

2012 yılı hedefleri
 Bütçe açığı  21.1 milyar TL
 Gelirler  329.8 milyar TL
 Giderler  350.9 milyar TL
 Faiz Dışı Fazla  29.2 milyar TL

 

Kamuya 90 bin kişi alınacak 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılında kamuya 90 bin personelin alınacağını açıkladı. Kadronun dağılımı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Bakan Şimşek alımların ihtiyaca göre yapılacağını ve yıl içerisinde emekli olacakların bulunduğunu da hatırlattı. Bakan Şimşek, personel alımı hakkında "Bizim varsayımımız 90 bin civarında bir rakam öngörüyoruz. Ama bunun altında veya üstünde olabilir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde kamuda yeni doktor yeni hemşire, yeni polis alınacağına inanın var olanlar azaltılıyor.

Bugün petrol zengini Rusya'da bile 100 bin kamu çalışanının işten çıkarılması söz konusu. Ben Yunanistan'dan, İngiltere'den bahsetmiyorum. 290 bin kamu çalışanının işten çıkarılması hususu var. Halbuki Türkiye bu dönemde bir yandan kamu dengelerini iyileştiriyor, ihtiyacı olan bütün personeli de alıyor.Türkiye bu anlamda iyi noktada. Türkiye'de 2012 yılında da bu dengeleri düzenleyeceğiz" dedi.

Zammı gizlemek için söylemedim

Şimşek, vergilerle ilgili olarak 2012 yılında global ekonomi konjonktürüne göre, orta vadeli hedeflere göre, aşağı veya yukarı yönlü düzenlemelerin olabileceğini söyledi. ÖTV artışlarına yönelik soru üzerine Şimşek, OVP'yi açıklarken sorulara verdiği yanıtta KKDF'deki artıştan bahsettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben orada gerek cep telefonu, gerekse otomotiv sektöründeki vergi artışlarından bahsediyorum. Sigara ve alkollü içecekler üzerindeki vergi konusunu tartışırken, bunun güncelleme olarak görülmesi gerektiğini ifade etmiştim. Zammı gizlemek için güncellemeyi kullanmadım. Ben vergi artışlarından da bahsettim. Bu artışların cari açığı azaltmaya yönelik olduğunu da söyledim. Sadece sigaranın maktu vergisine ilişkin artışı ve alkollü içkilerdeki artışları değerlendirirken güncellemeden bahsettim. Bu çerçevede yansıtıldı, doğrusu ben üzüldüm. Sanki zamları gizlemek için güncellemeyi kullandığıma yönelik yazılar yazıldı; bu doğru değil."

Son Güncelleme: 18.10.2011 13:02
Anahtar Kelimeler:
BütçeMEHMET ŞİMŞEKCARİ AÇIK
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