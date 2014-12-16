84 Öğrenci Öldürüldü!!

Pakistan'da Taliban 500 öğrenciyi rehin aldı: 104 ölü



Pakistan'ın Peşaver kentinde 6 silahlı militan okula girerek 500 öğrenciyi ve öğretmenleri rehin aldı. Çıkan çatışmada 84'ü öğrenci olmak üzere 104 kişi hayatını kaybetti.



Pakistanlı yetkililer silahlı Taliban militanlarının Peşaver'de (Peshawar) bulunan askeri okulu bastığını, 84'ü öğrenci 104 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Taliban'dan açıklama: "Okulu hedef aldık çünkü ordu ailelerimizi hedef alıyor. Onların bizim acılarımızı hissetmelerini istedik."



Yaşamını yitiren çocukların yaşlarının 9 ile 14 arasında değiştiği ifade ediliyor.



Askeri okulda çıkan çatışmada en az 40 kişi de yaralandı. Çatışmalarda bir kadın öğretmenin de yaşamını yitirdiği belirtiliyor.



Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'ten açıklama: "Taliban'ın okul katliamı ulusal bir trajedidir." Başbakan Şerif'in Peshawar'a gitmek için yola çıktığı açıklandı.



Pakistan Ordusu, silahlı Taliban militanlarının elinde halen öğrenciler olduğunu belirtiyor.





Taliban 500 öğrenciyi rehin aldı



Taliban sözcüsü Mohammed Khurasani, medya ile yaptığı telefon konuşmasında atağı üstlendi.



Taliban'ın saldırısı nasıl başladı?



İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey emniyet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5-6 teröristin askeri okula girdiğini ve çok sayıda öğrenciyi rehin aldığını" belirterek ordu ve polisin kurtarma operasyonu başlattığını belirtti.





Taliban'dan ilk açıklama!



Yetkili, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında okul içinde çıkan çatışmanın aralıklı olarak devam ettiğini ifade ederek yedi kişinin yaralandığını söyledi.



Pakistan Ordu Sözcülüğü, öğrencilerin büyük kısmının güvenli bir şekilde arka kapıdan çıkarıldığını açıkladı.



Okuldan çıkmayı başaran öğrencilerden biri, birkaç öğrenci ve öğretmenin yaralandığını, bazılarının ölmüş olabileceğini belirtti.



Kurtarma operasyonu devam ediyor.