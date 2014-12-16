Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

84 Öğrenci Öldürüldü!!

Pakistan'da Taliban 500 öğrenciyi rehin aldı

84 Öğrenci Öldürüldü!!

Pakistan'da Taliban 500 öğrenciyi rehin aldı

16 Aralık 2014 Salı 12:15
84 Öğrenci Öldürüldü!!
banner238

Pakistan'da Taliban 500 öğrenciyi rehin aldı: 104 ölü

Pakistan'ın Peşaver kentinde 6 silahlı militan okula girerek 500 öğrenciyi ve öğretmenleri rehin aldı. Çıkan çatışmada 84'ü öğrenci olmak üzere 104 kişi hayatını kaybetti.

Pakistanlı yetkililer silahlı Taliban militanlarının Peşaver'de (Peshawar) bulunan askeri okulu bastığını, 84'ü öğrenci 104 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Taliban'dan açıklama: "Okulu hedef aldık çünkü ordu ailelerimizi hedef alıyor. Onların bizim acılarımızı hissetmelerini istedik."

Yaşamını yitiren çocukların yaşlarının 9 ile 14 arasında değiştiği ifade ediliyor.

Askeri okulda çıkan çatışmada en az 40 kişi de yaralandı. Çatışmalarda bir kadın öğretmenin de yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'ten açıklama: "Taliban'ın okul katliamı ulusal bir trajedidir." Başbakan Şerif'in Peshawar'a gitmek için yola çıktığı açıklandı.

Pakistan Ordusu, silahlı Taliban militanlarının elinde halen öğrenciler olduğunu belirtiyor.


Taliban 500 öğrenciyi rehin aldı

Taliban sözcüsü Mohammed Khurasani, medya ile yaptığı telefon konuşmasında atağı üstlendi.

Taliban'ın saldırısı nasıl başladı?

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey emniyet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5-6 teröristin askeri okula girdiğini ve çok sayıda öğrenciyi rehin aldığını" belirterek ordu ve polisin kurtarma operasyonu başlattığını belirtti.


Taliban'dan ilk açıklama!

Yetkili, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında okul içinde çıkan çatışmanın aralıklı olarak devam ettiğini ifade ederek yedi kişinin yaralandığını söyledi.

Pakistan Ordu Sözcülüğü, öğrencilerin büyük kısmının güvenli bir şekilde arka kapıdan çıkarıldığını açıkladı.

Okuldan çıkmayı başaran öğrencilerden biri, birkaç öğrenci ve öğretmenin yaralandığını, bazılarının ölmüş olabileceğini belirtti.

Kurtarma operasyonu devam ediyor.  

Son Güncelleme: 16.12.2014 12:17
Anahtar Kelimeler:
Pakistanda Taliban 500 öğrenciyi Rehin Aldı: 104 ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim