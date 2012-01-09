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“Araplar Osmanlı'yı arkadan vurmadı”

“Araplar Osmanlı'yı arkadan vurmadı”

09 Ocak 2012 Pazartesi 15:28
“Araplar Osmanlı'yı arkadan vurmadı”
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Osmanlı arşivlerinde 5 bine yakın belgeyi inceleyen araştırmacı yazar Sebahattin Arslan, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde, yaygın kanaatin aksine Arapların Osmanlı’ya yardım ettiğini ileri sürdü.

Arslan, Osmanlı arşivlerinde, Körfez ülkeleriyle ilgili bulunan belgeleri uzun zamandır incelediğini belirtti. Belgelere bakıldığında, Osmanlı ve Körfez ülkeleri arasında çok ciddi ve güçlü bir ilişkinin bulunduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi: ‘’Bahreyn ile ilgili Osmanlı arşivinde şu ana kadar tespit ettiğim 5 bin belge var. Ancak bu sayının 7 bini bulmasını bekliyoruz. Türk-Arap ilişkilerinde kırılma noktaları olan Balkan Savaşları’nda açıktan, Birinci Dünya Savaşı’nda ise el altından Osmanlı’ya yardım ettiklerini tespit ettik. Balkan Savaşları’nda Osmanlı Ordusu ile Kızılay’a, yöneticiler ve halk tarafından toplanan yardımların ulaştırıldığını belirledik. Osmanlı’nın buna karşı teşekkür ettiğini, kendilerine bu yaptıklarından dolayı nişan verdiğini belgeledik. Şu anda yardım ettiğini kesin olarak belirlediğimiz ülkeler Kuveyt ve Bahreyn yöneticileri ve halkıdır. Daha araştırmalarımız devam ediyor. Katar ile ilgili 5-6 bin civarında belgenin olduğunu tahmin ediyorum. Katar’dan da yardım geldiğini düşünüyoruz.’’

Lojistik yardımın maddi yardımdan daha önemli olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu: “O bölgeyi İngilizler çok iyi bilmez. Eğer Araplar isteseydi, İngilizler’e yardımcı olup, Osmanlı’yı Bağdat ya da Basra’da arkadan çok rahat vurdurabilirdi. Aksine o çöl bölgelerinde Osmanlı ordusunun yanında kalmışlar. Hatta o dönemle ilgili tespit ettiğimiz belgelerden birinde, Kuveyt Şeyhi ‘Şayet Osmanlı devleti burada bozguna uğrar da İngilizler’le yaşamak zorunda kalırsak, biz görünüşte İngilizler’e tabi oluruz ama el altından Osmanlı Devleti bizim dindaşımız olduğu için, onlara her türlü yardımı yapmak boynumuzun borcudur’ diyor. Çok önemli bir belge. Bölge insanı Osmanlı’yı kendi devleti olarak görüyor.’’

Son Güncelleme: 09.01.2012 15:28
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