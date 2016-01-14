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800'den Fazla Çocuğu Var!

800'den Fazla Çocuğu Var!

14 Ocak 2016 Perşembe 19:17
800'den Fazla Çocuğu Var!
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Bugüne Kadar 800'den Fazla Çocuğu Olan ve Her Biri İçin 50 Pound Kazanan "Sperm Reyiz"


Simon Watson 41 yaşında bir İngiliz. Onu ilginç kılan ise 800'den fazla çocuğu olması ve her biri için 50 pound yani yaklaşık olarak 220 Türk Lirası kazanması.

Peki nasıl mı? İşte sorunun cevabı burada. Simon yaklaşık 16 yıldır sperm donörlüğü yapıyor.

Spermlerini bir şırınganın içine dolduran Simon her bir tüp için 50 pound kazanıyor.
Daha sonra Simon'un spermleri hizmeti talep eden kadınlara yapay yollarla enjekte ediliyor.


Facebook ve diğer başka siteler üzerinden "sihirli karışım" olarak nitelendirdiği spermlerini satışa çıkaran Simon bu işi tamamen yasal olarak yapmakta.

Bazı kadınlar bu hizmetin ücretsiz olması gerektiğini düşünürken Simon'a göre 50 pound oldukça düşük bir fiyat.
Tabii bu iş dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. İlk eşinden iki erkek çocuğu olan ikinci eşinden ise bir kız çocuğu olan Simon'la kızı tamamen görüşmeyi kesmiş durumda.


Ve bu tamamen yaptığı işin getirmiş olduğu baskılardan kaynaklanıyor. Ayrıca Simon düzenli beslenmek ve vücuduna iyi bakmak da zorunda.
Yakın dönemdeki hedefini ise 1000 çocuk barajını geçmek olarak nitelendiriyor. 
Son Güncelleme: 14.01.2016 21:20
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