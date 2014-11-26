80 Kişi Gözaltında!

Hükümet karşıtı gösterilerin yaklaşık iki aydır devam ettiği Hong Kong'da, polise saldıran 80 kişi gözaltına alındı.

Beyaz baret giyen bir grup yetkilinin, gösterilerin ana merkezi olan Mong Kok bölgesindeki barikatları kaldırması üzerine, öğrenciler ile polis arasında çatışma çıktı. Gösteriler Hong Kong'un başka merkezlerine yayılırken, protestocular yeni sokakları ele geçirmeye çalışıyor. Çıkan arbede, polise saldıran ve ''dur ihtarına'' uymayan 80 gösterici gözaltına alındı.

Öğrenciler adına konuşan Yvonne Leung, polis şiddeti devam ettiği sürece gösterilerin büyüyerek devam edeceğini belirtti. Bu arada Hong Kong Özel Yöneticisi Leung Chun-ying ise polisin kanunları uygulayacağını kaydetti.

Çin'in Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceği ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamasının ardından Hong Konglu öğrenciler, Pekin yönetiminin Hong Kong halkının kendi liderini seçmesine izin vermesi için gösteri yapmaya başlamıştı.