8 Yıl Midesinde Makasla Yaşadı



Vietnam'da mide ağrısıyla doktora giden bir hastaya ülser teşhisi kondu. Ancak ağrılarının nedeninin 18 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında midesinde unutulan makas olduğu ortaya çıktıOlay, Vietnam'da yaşayan 54 yaşındaki Ma Van Nat'ın geçen ay geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye gitmesiyle ortaya çıktı.Ultrason testinde, midesinde olağan dışı bir nesne tespit edilen talihsiz adam, sonuca inanmayarak bir başka hastaneye daha gitti. Burada da karnında kırılmış halde 15 cm büyüklüğünde sivri metal bir nesnenin var olduğu doğrulandı. İkinci hastane, Nat'ın 1998'deki bir başka trafik kazası sonucu ameliyat geçirdiği hastaneydi. Makas da buradaki ameliyatta unutuldu.O günden bu yana yaşamını çeşitli ağrı kesicilerle sürdürdüğünü belirten Nat, “1998'deki ameliyattan sonra eve gittiğimde uzun süren hafif bir sızı hissettim. Hastaneye tekrar gittiğimde ülserden kaynaklandığını söylediler” diye konuştu.Hastane, ameliyatı gerçekleştiren doktorun peşinde. Ancak kayıtlar bulunamıyor.Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada ise “Ameliyatta hangi personellerin yer aldığını bulmaya çalışıyoruz. Bu, tüm doktorlar için bir ders niteliğinde. Özellikle de cerrahlar için bulunmaz bir deneyim” ifadesi kullanıldı.Tıbbi hatalara Vietnam'da sık sık rastlanıyor. Ülkede geçen yıl yapılan kan testleri sonucu 3 erkeğe hamile teşhisi kondu, 2 ameliyatta da sağlam uzuvlara müdahale edildi.