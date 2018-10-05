8 yaşındaki çocuk gölde buldu… 1500 yıllık!

Saga Vanecek adlı kız çocuğunun Vidöstern Gölü’nde bulduğu kılıcın Viking öncesi döneme ait olduğu açıklandı.

İlk inceleme sonunda kılıcın yaklaşık 1000 yıllık olduğu belirtilmişti, ancak Jönköping bölgesindeki yerel müze çalışanlarının yaptığı detaylı inceleme sonucu kılıcın daha eski döneme ait olduğu ortaya çıktı.

Saga’nın kılıcı bulduğu dönemde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu ve gölün suyu çekilmişti. Saga, “Suda bir şey hissettim ve onu kaldırdım. Bir sap gördüm ve gidip babama kılıca benzer bir şey bulduğumu söyledim” dedi.

Kılıcın bulunduğu göl.

Saga’nın babası Andy Vanecek ise kızının önce garip bir sopa ya da ağaç dalı bulduğunu düşünmüş. Daha sonra, kızının bulduğu cisme bakmasını istediği bir arkadaşı bunun bir tarihi eser olabileceğini söylemiş.

Kılıcın teslim edildiği yerel müze, kılıcın ‘çok iyi korunmuş’ olduğunu açıkladı. Saga’nın keşfi sonrası müze ve yerel yetkililer bölgede arkeolojik kazı başlattı ve 3. yüzyıldan kalma bir broş buldular.

Bölgedeki kazı çalışmaları sürüyor.