8 ARALIK GÜNDEM

Kamu - Sen, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları” konulu panel düzenliyor.Panel, Lefkoşa AKM’de yapılacak. (09.30 - 13.30 )

KTEZO, KTEZO kooperatifinin açılışını Sunat Atun yapacak. Esnaf ve Zanaatkarlar Sanayi sitesinde (11.00)





Tarım Bakanı Amcaoğlu Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel'i üniversitede ziyaret edecek ardından, LAÜ Ziraat Fakültesi ve Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Enstitüsü'nü de giderek incelemelerde bulunacak. (11.30)



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst 11.45’de TOL yetkilileri, 12.15’de Girne Akdeniz Lions heyetini kabul edecek.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer Tahir Gökçebel Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) heyetini kabul edecek. (14.30)



Gönyeli Belediye Binasında, Gönyeli Belediyesi ile LAÜ arasında Gönyeli Master Çevre Düzenleme Planı ile ilgili sözleşme imzalanacak (14.30)



Liderlerin özel temsilcileri bir araya gelecek (15.00)