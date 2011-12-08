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8 ARALIK GÜNDEM

8 ARALIK GÜNDEM

8 ARALIK GÜNDEM

8 ARALIK GÜNDEM

08 Aralık 2011 Perşembe 07:43
8 ARALIK GÜNDEM
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Kamu - Sen, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları” konulu panel düzenliyor.Panel, Lefkoşa AKM’de yapılacak. (09.30 - 13.30 )

 
KTEZO, KTEZO kooperatifinin açılışını Sunat Atun yapacak. Esnaf ve Zanaatkarlar Sanayi sitesinde (11.00)



Tarım Bakanı Amcaoğlu Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel'i üniversitede ziyaret edecek ardından, LAÜ Ziraat Fakültesi ve Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Enstitüsü'nü de giderek incelemelerde bulunacak. (11.30)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst 11.45’de TOL yetkilileri, 12.15’de Girne Akdeniz Lions heyetini kabul edecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer Tahir Gökçebel Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler   Sendikası (KTOEÖS) heyetini  kabul edecek. (14.30)

Gönyeli Belediye Binasında, Gönyeli Belediyesi ile LAÜ arasında Gönyeli Master Çevre Düzenleme Planı ile ilgili sözleşme imzalanacak (14.30)

Liderlerin özel temsilcileri bir araya gelecek (15.00)

Son Güncelleme: 08.12.2011 07:43
Anahtar Kelimeler:
8 ARALIK GÜNDEM
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