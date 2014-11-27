78 Çocuğa Hapis Cezası

''İHVAN'A ÜYE OLDUKLARI, GÖSTERİ DÜZENLEDİKLERİ VE SİLAH BULUNDURDUKLARI'' İDDİASIYLA YARGILANAN 78 ÇOCUK, 2 İLE 5 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZALARINA ÇARPTIRILDI

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye'de ceza mahkemesi, 16 yaşın altındaki 78 çocuğa 2 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Çocukların avukatı Ahmed el-Gamri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskenderiye Ceza Mahkemesi'nin 16 yaşın altındaki 78 çocuğa, ülkede yasaklı olan ''Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olmak, gösteri düzenlemek ve silah bulundurmak'' suçlarından 2 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdiğini belirtti.

Gamri, çocukların tamamının bu yıl ocak-mayıs arasında gözaltına alındığını kaydetti.