7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!

7.6 MİLYON DOLARLIK SARAY YAVRUSU HİÇBİR EVE BENZEMİYOR!

ABD'nin Oregon eyaletinde yapılan bir ev, benzersiz tasarımı ve ahşap işçiliğiyle büyülüyor. 700 dönümlük arazinin içine inşa edilen çevre dostu saray yavrusunun değeri ise 7.6 milyon dolar...

Fantastik-kurgu romanların en beğenilen yanı ejderhalar ve dev savaşlarıyla okuyucuları başka diyarlara götürmesidir.

Peki her gün fantastik bir dünyada yaşamak mümkün olsaydı nasıl olurdu? ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ed Bemis, bu hayali gerçekleştirdi.

Shining Hand Ranch adı verilen çevre dostu ev Ed Bemis ve daha pek çok yerel mimar tarafından tasarlandı.

Çevre dostu malikane güneş ve jeotermal enerjiyle ısıtılıyor.

Bu evi ilginç kılan detay ise kusursuz ahşap işçiliği... Örneğin fotoğraftaki eşsiz kapının oyulması için bile 6 ay harcandı.

8.881 metrekarelik ev, 706 dönümlük bir alana inşa edildi.

Evin parkeleri için akçaağaç ile kiraz ağaçları kullanıldı ve dalgalı bir zemin oluşturuldu.

Merdivenler için ise bölgeye özgü yerel bir ağaç kullanıldı. Sanatçılar, tasarımlarıyla doğal bir görünüm yaratmaya çalıştı.

Banyo, blue granitle döşendi.

Mozaik ejderhalar ise evin öne çıkan detaylarından biri.

2 yatak odası ve 5 banyosu bulunan ev 7.6 milyon dolardan (35 milyon TL) alıcısını bekliyor.