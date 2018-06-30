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7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!

7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:35
7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!

7.6 MİLYON DOLARLIK SARAY YAVRUSU HİÇBİR EVE BENZEMİYOR!

ABD'nin Oregon eyaletinde yapılan bir ev, benzersiz tasarımı ve ahşap işçiliğiyle büyülüyor. 700 dönümlük arazinin içine inşa edilen çevre dostu saray yavrusunun değeri ise 7.6 milyon dolar...

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Fantastik-kurgu romanların en beğenilen yanı ejderhalar ve dev savaşlarıyla okuyucuları başka diyarlara götürmesidir.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Peki her gün fantastik bir dünyada yaşamak mümkün olsaydı nasıl olurdu? ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ed Bemis, bu hayali gerçekleştirdi.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Shining Hand Ranch adı verilen çevre dostu ev Ed Bemis ve daha pek çok yerel mimar tarafından tasarlandı.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Çevre dostu malikane güneş ve jeotermal enerjiyle ısıtılıyor.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Bu evi ilginç kılan detay ise kusursuz ahşap işçiliği... Örneğin fotoğraftaki eşsiz kapının oyulması için bile 6 ay harcandı.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

8.881 metrekarelik ev, 706 dönümlük bir alana inşa edildi.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Evin parkeleri için akçaağaç ile kiraz ağaçları kullanıldı ve dalgalı bir zemin oluşturuldu.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Merdivenler için ise bölgeye özgü yerel bir ağaç kullanıldı. Sanatçılar, tasarımlarıyla doğal bir görünüm yaratmaya çalıştı.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Banyo, blue granitle döşendi.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

Mozaik ejderhalar ise evin öne çıkan detaylarından biri.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

2 yatak odası ve 5 banyosu bulunan ev 7.6 milyon dolardan (35 milyon TL) alıcısını bekliyor.

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

7.6 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Hiçbir Eve Benzemiyor!

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