73 Gün Su Altında Kaldılar

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Roane State Community Üniversitesi'nde görevli Jessica Fain ve Bruce Cantrell, 73 gün boyunca su altında yaşayarak farklı bir rekora imza attı





Amerikalı profesörler Jessica Fain ve Bruce Cantrell, Florida’da bulunan bir körfezin 7 metre derinliğinde bulunan kapsülde 73 gün boyunca hiç su yüzeyine çıkmadan yaşadılar. Birkaç yatak, küçük bir mutfak ve bir buzdolabı bulunan kapsülde yaşamaya çalışan biyologlara yemeklerini zaman zaman da dalgıçların getirdiği bildirildi.



Kapsülde bulunan pencere sayesinde deniz altında bulunan mercan resifini izleyen biyologlar aynı zamanda kapsülde bulunan televizyonla gelişmeleri takip etme ve internet sayesinde de sevdikleriyle görüşme fırsatı elde ettiler. Üniversitede öğretim görevlisi olan Fain ve Cantrell, bu süre içinde ders vermeyi ihmal etmediler.

1992 yılında Richard Presley, aynı kapsülde 69 gün yaşayarak rekor kırmıştı.