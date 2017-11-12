Irak'ta 7,3 büyüklüğünde deprem oldu



Depremin İran ve Irak'ın birçok şehrinde, yanı sıra BAE, Kuveyt ve Türkiye'de de hissedildiği söyleniyor.Süleymaniye merkezli 7,3 şiddetindeki depremi Türkiye’de hisseden iller:Gaziantep, Hatay, Batman, Siirt, Şırnak, Kilis, Diyarbakır, Bitlis, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Mardin, Hakkari, AdıyamanTürk Kızılayı, Irak'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem üzerine harekete geçti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" mesajını paylaştı.Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.Öte yandan Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı.Irak'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara kaçıştı.Irak'ta merkez üssü Süleymaniye olan 7.2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.Ayrıntılar geliyor...