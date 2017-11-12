Irak'ın Süleymaniye şehrinde 7,3 büyüklüğünde deprem oldu. Türkiye ve birçok ülke şiddetli depremi derinden hissetti.Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinde birçok şehrinde sallandı. Depremin ardından Kızılay'da hemen irtibata geçti.
Depremin İran ve Irak'ın birçok şehrinde, yanı sıra BAE, Kuveyt ve Türkiye'de de hissedildiği söyleniyor.
Süleymaniye merkezli 7,3 şiddetindeki depremi Türkiye’de hisseden iller:
Gaziantep, Hatay, Batman, Siirt, Şırnak, Kilis, Diyarbakır, Bitlis, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Mardin, Hakkari, Adıyaman
KIZILAY DEPREM İÇİN HAREKETE GEÇTİ: İRTİBAT HALİNDEYİZ
Türk Kızılayı, Irak'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem üzerine harekete geçti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" mesajını paylaştı.
DEPREM 6 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ
Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.
KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜ'NÜ İRAN OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı.
IRAK'TAKİ DEPREM DİYARBAKIR,MARDİN VE BATMAN'DA KORKUYA NEDEN OLDU
Irak'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara kaçıştı.Irak'ta merkez üssü Süleymaniye olan 7.2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.
Ayrıntılar geliyor...