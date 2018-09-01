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72 kişinin öldüğü faciada yardım parası skandalı

Londra'da bir belediye çalışanının, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangınının ardından, kurbanlar ve yakınları için kurulan yardım fonunu şahsi harcamaları için kullandığı ortaya çıktı.

72 kişinin öldüğü faciada yardım parası skandalı

Londra'da bir belediye çalışanının, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangınının ardından, kurbanlar ve yakınları için kurulan yardım fonunu şahsi harcamaları için kullandığı ortaya çıktı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:53
72 kişinin öldüğü faciada yardım parası skandalı

Londra'da bir belediye çalışanının, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangınının ardından, kurbanlar ve yakınları için kurulan yardım fonunu şahsi harcamaları için kullandığı ortaya çıktı.

39 yaşındaki Jenny McDonagh, yangında ölenlerin ailelerine ve evlerini kaybedenlere verilen para yüklenmiş banka kartlarından kendisi için nakit çekti.

McDonagh’nın 10 ayda çektiği 62 bin sterlini tatile, lüks restoranlara ve kumara harcadığı belirtildi. Kensington ve Chealsea Belediyesi’nde finans müdürü olarak çalışmış olan, McDonagh’nın parayla Dubai ve Los Angeles’a tatille gittiği ortaya çıktı.

Mahkemenin “seri dolandırıcı” olmakla suçladığı McDonagh suçunu kabul etti.

İngiltere polisi, McDonagh’nın yangında bir yakınını kaybetmemiş ve maddi bir zarara da uğramamış olmasına rağmen parayı kendisi için harcadığını bildirdi.

Savcı Robert Simpson, eski finans müdürünün internet üzerinden kumara yaklaşık 32 bin sterlin harcadığını söyledi.

Bir sonraki duruşmaya kadar şartlı kefaletle serbest bırakılan McDonagh’ya elektronik izleme cihazı takıldı.

McDonagh’nın belediyeki işinden ayrılmış olduğu ve şu an akıl sağlığı üzerine çalışan bir vakıfta görev yaptığı belirtildi.

14 Haziran 2017’de Kensington ve Chelsea Belediyesi sınırları içindeki 27 katlı Grenfell binasında gece saatlerinde başlayan yangın, binanın dış kaplama malzemesi nedeniyle hızla tüm binayı sarmış, yangında 72 kişi hayatını kaybetmişti.

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