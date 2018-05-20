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70 yıldır abisinin mezarını ziyarete gelen gizemli kişinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı

1940'lı yıllarda Cotswolds bölgesinin kalbinde yer alan Cheltenham kasabasında gerçekleşen bir olay tüyler ürpertti. Karl Smith, izcilik kampındayken boğularak can verdi.

70 yıldır abisinin mezarını ziyarete gelen gizemli kişinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı

1940'lı yıllarda Cotswolds bölgesinin kalbinde yer alan Cheltenham kasabasında gerçekleşen bir olay tüyler ürpertti. Karl Smith, izcilik kampındayken boğularak can verdi.

20 Mayıs 2018 Pazar 17:28
70 yıldır abisinin mezarını ziyarete gelen gizemli kişinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı

1940'lı yıllarda Cotswolds bölgesinin kalbinde yer alan Cheltenham kasabasında gerçekleşen bir olay tüyler ürpertti. Karl Smith, izcilik kampındayken boğularak can verdi.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Karl, Cheltenham'ın biraz dışındaki bir mezarlığa nakledildi. Kız kardeşi Ann olmak üzere bütün aile yıkıldı.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Kardeşi öldüğünde 7 yaşında olan Ann, kardeşinin mezarını ziyaret etmeye devam etti.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Sık sık mezarlığa gittiklerinden bir süre sonra buraya yılda birkaç kez gelen bir yabancıyı fark ettiler. Yabancı bazen buraya sülün tüyü bazense de buğday demeti bırakıyordu. Bazense de küçük notlar.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

70 yıl boyunca bu böyle devam etti. Yıllar boyunca Ann, yabancının kim olduğunu öğrenemedi.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Yerel gazetede ilanlar yayınladı ve tanıdığı herkese yabancıyı sormaya başladı. Bir şekilde bu kişi bulunamıyordu.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Karl'ın izcilikten arkadaşı mıydı? Uzaktan bir akraba mıydı? Çocukluk arkadaşı mıydı? Ann bu sorular sormaya başladı.

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70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Tanımadığı bu kişi 70 yıl boyunca kardeşinin mezarını neden ziyaret edip hediyeler bırakıyordu? Ann son olarak gazeteci Camila Ruz'dan yardım istedi.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Ruz, çocuğun mezarına hediye ve not bırakan yabancıyı araştırmaya başladı. onunda yabancının kim olduğu ortaya çıktı.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Adı Ronald Westborough'ydu. Charles'ın izcilikten en yakın arkadaşlarından biriydi.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Hayatını kaybetmeden önce Karl ile aynı çadırda yatmışlardı. Yine, Karl'ı boğulmuş halde bulan kişi de Ronald'tı.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

Aynı acıyı yaşayan iki kişi bir araya gelerek acılarını paylaştılar.

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

70 Yıldır Abisinin Mezarını Ziyarete Gelen Gizemli Kişinin Kim Olduğunu Öğrenince Şaştı Kaldı

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