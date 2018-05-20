70 yıldır abisinin mezarını ziyarete gelen gizemli kişinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı

1940'lı yıllarda Cotswolds bölgesinin kalbinde yer alan Cheltenham kasabasında gerçekleşen bir olay tüyler ürpertti. Karl Smith, izcilik kampındayken boğularak can verdi.

Karl, Cheltenham'ın biraz dışındaki bir mezarlığa nakledildi. Kız kardeşi Ann olmak üzere bütün aile yıkıldı.

Kardeşi öldüğünde 7 yaşında olan Ann, kardeşinin mezarını ziyaret etmeye devam etti.

Sık sık mezarlığa gittiklerinden bir süre sonra buraya yılda birkaç kez gelen bir yabancıyı fark ettiler. Yabancı bazen buraya sülün tüyü bazense de buğday demeti bırakıyordu. Bazense de küçük notlar.

70 yıl boyunca bu böyle devam etti. Yıllar boyunca Ann, yabancının kim olduğunu öğrenemedi.

Yerel gazetede ilanlar yayınladı ve tanıdığı herkese yabancıyı sormaya başladı. Bir şekilde bu kişi bulunamıyordu.

Karl'ın izcilikten arkadaşı mıydı? Uzaktan bir akraba mıydı? Çocukluk arkadaşı mıydı? Ann bu sorular sormaya başladı.

Tanımadığı bu kişi 70 yıl boyunca kardeşinin mezarını neden ziyaret edip hediyeler bırakıyordu? Ann son olarak gazeteci Camila Ruz'dan yardım istedi.

Ruz, çocuğun mezarına hediye ve not bırakan yabancıyı araştırmaya başladı. onunda yabancının kim olduğu ortaya çıktı.

Adı Ronald Westborough'ydu. Charles'ın izcilikten en yakın arkadaşlarından biriydi.

Hayatını kaybetmeden önce Karl ile aynı çadırda yatmışlardı. Yine, Karl'ı boğulmuş halde bulan kişi de Ronald'tı.

Aynı acıyı yaşayan iki kişi bir araya gelerek acılarını paylaştılar.