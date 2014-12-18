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70 Yıl Sonra Suçsuz Bulundu

1944'te 2 beyaz kız çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle idam edilen 14 yaşındaki siyahi genç 70 yıl sonra suçsuz bulundu

70 Yıl Sonra Suçsuz Bulundu

1944'te 2 beyaz kız çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle idam edilen 14 yaşındaki siyahi genç 70 yıl sonra suçsuz bulundu

18 Aralık 2014 Perşembe 12:02
70 Yıl Sonra Suçsuz Bulundu
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70 Yıl Sonra Suçsuz Bulundu
1944'te 2 beyaz kız çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle idam edilen 14 yaşındaki siyahi genç 70 yıl sonra suçsuz bulundu




İki kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla idam edilen 14 yaşındaki siyahi gencin suçsuz olduğu 70 yıl sonra ortaya çıktı.

14 yaşındaki siyahi genç George Stinney, 7 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğunu öldürmek ile suçlanmış, görgü tanıklarının da bu yöndeki ifade vermelerinin ardından 1944 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

Sadece 1 gün süren yargılamanın ardından idam edilen George Stinney’in davasını yeniden inceleyen Yargıç Carmen Mullen, 1944’de yaşananları adaletsizlik olarak nitelendirdi ve Stinney’nin suçsuz olduğunu duyurdu.

Mullen, davayı yeniden incelediği süre boyunca George Stinney’in kız ve erkek kardeşlerinin de aralarında olduğu o döneme tanıklık etmiş kişilerin ifadelerine başvurdu. Yargıç, aldığı kararın geçmişte yaşanan benzer davalar için emsal teşkil etmeyeceğinin altını çizdi. 

Son Güncelleme: 18.12.2014 12:04
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