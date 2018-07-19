70 yıl sonra ilk kez! Aynı gün içinde iki saldırı

ABD’nin New York kenti açıklarında bulunan Fire Island’da 70 yıl sonra bir ilk yaşandı. Dün öğle saatlerinde ada sahiline sörf yapan 12 ve 13 yaşındaki iki çocuk köpek balığı saldırısına uğradı.

12 yaşındaki Lola Pollina, suda olduğu sırada yanında bir karartı gördüğünü ve daha sonra bacağında şiddetli bir acı hissettiğini söyledi. Bacağı kanlar içinde kalan ve köpek balığını gördükten sonra hızla karaya çıkan Pollina’ya çevredekiler müdahale etti.

Sudaki diğer insanlar uyarıldığı sırada 13 yaşındaki adı açıklanmayan bir başka çocuğun daha saldırıya uğradığı belirtildi.

Pollina’nın bacağından bu diş çıkarıldı.

İki çocuk hastanede tedavi altına alınırken, bacaklarındaki ısırık izleri dikkat çekti. Çocukların verdiği ifadeye göre köpek balığının yaklaşık 120 santimetre boyunda olduğu düşünülüyor.

New York ve çevresinde köpek balığı saldırısı yaygın görülen bir durum değil. Söz konusu olaydan önce kayıtlara geçen son vaka 1948’de yaşanmış.