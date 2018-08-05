7.0 şiddetinde deprem

Endonezya’ydaki Lombok Adası’nın kuzey sahillerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 6.8 şiddetinde depremde ölen ya da yaralanan olmazken yetkililer incelemelere başladı.

Yapılan açıklamada depremin yerin 10 kilometre derininde meydana geldiği ifade edildi. Fakat depremden kısa bir süre sonra ABD’li yetkililer depremin 7.0 şiddetinde olduğunu duyurdu. Yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

Lombok Adası’nda geçen hafta da bir deprem meydana gelmiş ve yüzlerce dağcı, mahsur kalmış ve yüzlerce ev yıkılmıştı.