70 KM Hızla Rüzgar!

LÜBNAN GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
KUZEYDEKİ AKKAR BÖLGESİNDE BİR OKUL ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜ
Lübnan genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde bulunan bir okul, şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Başkent Beyrut'taki yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ülkenin güneydeki liman şehirleri Sur ve Sayda'da liman ve balıkçılık faaliyetleri durduruldu.
Öte yandan ülkenin kuzeydoğusundaki dağlık kesimde de kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Lübnan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarla beraber yağışların perşembe gününe kadar devam edeceğini açıkladı.