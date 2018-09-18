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70. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu

70. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu

18 Eylül 2018 Salı 07:30
70. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nde bu yıl 5 dalda ödül kazanan "The Marvelous Mrs Maisel" dizisi öne çıktı.

70. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu komedyenler Colin Jost ve Michael Che'nin yaptığı tören, NBC televizyonundan canlı yayımlandı.

"The Marvelous Mrs Maisel" dizisi 5 farklı dalda kazandığı ödüllerle dikkati çekti. "En İyi Komedi Dizisi" ödülüne layık görülen dizi, yönetmeni Amy Sherman-Palladino'ya "En İyi Komedi Yönetmeni" ve "En İyi Komedi Senaristi", Rachel Brosnahan'a komedi türünde "En İyi Kadın Oyuncu", Alex Borstein'e de aynı türde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini getirdi.

Gecede öne çıkan başka bir yapım da 3 dalda ödül kazanan "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" dizisi oldu.

"En İyi Mini Dizi /TV Filmi" ödülünü kapan dizi, Daren Cariss'e aynı türde "En İyi Erkek Oyuncu", yönetmeni Ryan Murphy'ye ise mini dizi/TV filmi türünde "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandırdı.

HBO'nun iddialı yapımlarından Game of Thrones "En İyi Drama Dizisi" ödülünü, dizinin oyuncularından Peter Dinklage da drama türünde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Komedi türünde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne "Barry" dizisindeki rolüyle Bill Header, yine komedi türünde "En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülüne ise aynı dizide rol alan Henry Winkler layık görüldü.

Drama türünde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "The Americans" dizisiyle Matthew Rhys, aynı türde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü de "The Cown" dizisindeki rolüyle Claire Foy elde etti.

Mini dizi/TV filmi türünde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "Seven Seconds" dizisinden Regina King'e gitti.

Oscar Ödülleri'ni yöneten Glenn Weiss "En İyi Özel Yapım Yönetmeni" ödülüne değer bulundu.
Weiss'ın iki hafta önce hayatını kaybeden annesinin yüzüğüyle kız arkadaşına sahnede evlilik teklif etmesi ise geceye damgasını vurdu.

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 12:02
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