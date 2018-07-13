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70. Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu!

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri adayları açıklandı.

70. Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu!

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri adayları açıklandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 06:42
70. Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu!

New York (.): Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri adayları açıklandı.

Bu yıl 70'incisi verilecek Emmy Ödüllerine aday gösterilen televizyon yapımları, Television Academy'nin Hollywood'da düzenlediği törende duyuruldu.

HBO kanalının "Game of Thrones" adlı dizisi 22 dalda adaylık elde ederek 70. Emmy Ödüllerinde en çok adaylık kazanan yapım oldu.

NBC'nin "Saturday Night Live" adlı programı ve HBO'nun "Westworld" adlı dizisi ise 21'er dalda aday gösterildi.

70. Emmy Ödülleri için HBO kanalının yapımları toplam 108 dalda adaylık elde ederken, Netflix'in yapımları ise toplam 112 dalda adaylık kazandı.

Böylece Netflix, Emmy Ödüllerinde 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık elde eden HBO'yu bu sene geride bırakmış oldu.

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda 17 Eylül'de düzenlenecek ödül gecesi NBC kanalından canlı yayınlanacak.

Bu seneki Emmy Ödülleri adaylarından öne çıkanlar şöyle:

En İyi Drama:

"The Americans" (FX Networks)

"The Crown" (Netflix)

"Game of Thrones" (HBO)

"The Handmaid's Tale" (Hulu)

"Stranger Things" (Netflix)

"This Is Us" (NBC)

"Westworld" (HBO)

En İyi Komedi:

"Atlanta" (FX Networks)

"Barry" (HBO)

"black-ish" (ABC)

"Curb Your Enthusiasm" (HBO)

"GLOW" (Netflix)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video)

“Silicon Valley” (HBO)

“Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix)

En İyi Erkek Oyuncu, Drama:

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Ed Harris, "Westworld"

Matthew Rhys, “The Americans”

Milo Ventimiglia, "This Is Us"

Jeffrey Wright, "Westworld"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama:

Claire Foy, "The Crown"

Tatiana Maslany, "Orphan Black"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Keri Russell, “The Americans”

Evan Rachel Wood, "Westworld"

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi:

Anthony Anderson, “black-ish”

Ted Danson, "The Good Place"

Larry David, "Curb Your Enthusiasm"

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

William H. Macy, “Shameless”

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi:

Pamela Adlon, "Better Things"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Allison Janney, "Mom"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Lily Tomlin, “Grace and Frankie”

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Son Güncelleme: 13.07.2018 09:58
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