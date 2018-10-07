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7 yaşındaki milyoner yeni projesini açıkladı

Geçtiğimiz aylardan beri Ryan`s World Toys (Ryan`ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart, yakın bir süre içerisinde Ryan`ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek.

7 yaşındaki milyoner yeni projesini açıkladı

Geçtiğimiz aylardan beri Ryan`s World Toys (Ryan`ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart, yakın bir süre içerisinde Ryan`ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek.

07 Ekim 2018 Pazar 10:57
7 yaşındaki milyoner yeni projesini açıkladı

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

Ryan ismindeki 7 yaşındaki çocuk, Google'ın video servisi YouTube üzerinde oyuncak değerlendirmesi yaptığı Ryan ToysReview isimli kanalıyla her yıl 11 milyon dolar kazanıyor.

Henüz 7 yaşında milyoner olan çocuk YouTuber yeni projesini milyonlarca takipçisi ile paylaştı.

İflas eden Toys R Us ile daha önce milyon dolarlık anlaşmaları bulunan, ancak Wallmart'ın satın alımı sonrasında bu anlaşmayı kendileriyle devam ettiren Ryan ToysReview, yine Wallmart ortaklığında kendi yüzünün oyuncak olacağı bir girişime imza atıyor.

Geçtiğimiz aylardan beri Ryan's World Toys (Ryan'ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart, yakın bir süre içerisinde Ryan'ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek.

NASIL MİLYONER OLDU?

4 yaşındayken oyuncak videoları izlemeye başlayan genç Youtuber bu hobisini paraya çevirdi. Henüz 1. sınıfa giden Ryan, 3 senedir YouTube'da oyuncak incelemeleri yapıyor. 2015'te yayına başlayan kanalda neredeyse her gün bir oyuncak değerlendirme videosu yayınlanıyor. 10 milyondan fazla takipçisi olan kanalın sadece reklam gelirinden aylık yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı belirtiliyor. Kanalda artık oyuncakların yanı sıra çocuklara yönelik gıda ve diğer ürünler de sergileniyor.

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