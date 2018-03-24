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7 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ TESADÜFEN 65 MİLYON YILLIK FOSİL BULDU

7 yaşındaki küçük çocuk, bir futbol sahası yakınında 'Moana rock' adını verdiği bir şey buldu.

7 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ TESADÜFEN 65 MİLYON YILLIK FOSİL BULDU

7 yaşındaki küçük çocuk, bir futbol sahası yakınında 'Moana rock' adını verdiği bir şey buldu.

24 Mart 2018 Cumartesi 21:14
7 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ TESADÜFEN 65 MİLYON YILLIK FOSİL BULDU
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7 yaşındaki küçük çocuk, bir futbol sahası yakınında 'Moana rock' adını verdiği bir şey buldu. Bunun daha sonra soyu tükenmiş bir deniz omurgasızı olan ammonit fosili olduğu ortaya çıktı...

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Geçen sonbahar aylarında, 7 yaşındaki Naomi Vaughan adlı küçük kız, futbol sahalarının etrafında adaçayı toplamak için geziniyordu.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Toprakla oynayan Vaughan, bir süre sonra parlak bir şey gördü ve annesine onu göstermek topraktan aldı, yanına koştu.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Küçük kız bulduğu bu ilgi çekici şeye Moana Rock ismini vermişti çünkü bulduğu taş ona, Disney filmindeki spiral muskayı hatırlatıyordu.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Annesi kızının getirdiği bu şeyi incelediğinde, bunun sadece tozlu bir taş olmadığını farketti. Bunun üzerine şaşkın anne, “Bunu bulduğuna inanamıyorum, bu milyonlarca yıllık bir şey olabilir” dedi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Haklıydı da! Naomi'nin bulduğu şey, 65 milyon yıldan daha uzun süredir var olan, tükenmiş bir deniz omurgasızı olan ammonit denen eski bir fosildi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Paleontologlar, Ammonitlerin orada doğal olarak bulunmadığını, ancak onlardan 80 milden daha uzaklarda yaygın olduğunu söylüyor.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Fosilin orada nasıl bulunduğu hala bir sır.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Oregon Üniversitesi Doğal ve Kültürel Tarih Müzesi'ndeki paleontoloji koleksiyonlarının müdürü Greg Retallack, fosilin bulunulan bölgeden 112 kilometre doğudaki terk edilmiş Doğu Oregon kasabası yakınlarındaki Bernard Çiftliği'nden kaynaklandığını düşünüyor.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Konu hakkında konuşan Retallack, “Büyük ihtimalle çiftlikler ve futbol sağası etrafında bir bağ vardı ve bu fosil okul koleksiyonun bir parçasıydı” dedi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Retallack, paleontologların nereden geldiğini tam olarak bilmediklerinden, bilimsel olarak değersiz olduğunu söyledi. Kanada'da bulunan diğer iyi korunmuş ammonitlerin binlerce dolar getirebilir.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Sahip oldukları şeyin bir dükkanında 10 ila 20 dolara satılabileceğini söylediler.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Ancak Retallack, Oregon'da sık sık rastlanmayan koyu renk ve koruma seviyesiyle ilginç bir parça olduğunu söyledi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Retallack, "Böyle bir şey Bend yakınlarında herhangi bir yerde bilinmez" dedi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

John Day Fossil Beds Ulusal Anıtı'nın baş paleontoloğu Nicholas Famoso, eyalette bulunan türlere kıyasla Oregon dışından geldiğinin muhtemel olduğunu kabul ediyor.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Naomi'nin bir fotoğrafını gördüğü Famoso, 'Burada aynı parıltı yok' dedi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Famoso, birisinin başka bir eyalette satın alıp onu kaybettiği veya Oregon'a getirebileceğini söyledi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Amonitin nereden geldiğine dair net bir cevabı olmayan Famoso, Oregon köküne sahip olduğu fikrine açık.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Famoso, “O, iyi korunan ve fosillerin bir yere saklanmasına neden olan güzel bir alanda korunmuş bir Oregon fosiliydi” dedi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Famoso, amonitin dinozorlarla aynı anda tükendiğinde 100 milyona kadar ve en az 65 milyon yaşında olabileceğini tahmin ediyor.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Ammonit fosiller, yüzyıllar boyunca Yunanlılara ve Romalılara dayanan insanlar tarafından bilinmektedir. Famoso, isminin eski bir Mısır tanrısı, Ammon ya da tanrının boynuzlarından geldiğini söyledi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Naomi'nin babası Darin Vaughan, kızının sevilen bir varlık haline gelen ammoniti tutmayı planladığını söyledi.

7 Yaşındaki Küçük Kız Tesadüfen 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Vaughan, "O kadar güzel bir şey bulmaktan ve çok eski olduğunu keşfetmekten çok mutlu oldu" dedi.

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