7 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ TESADÜFEN 65 MİLYON YILLIK FOSİL BULDU

7 yaşındaki küçük çocuk, bir futbol sahası yakınında 'Moana rock' adını verdiği bir şey buldu. Bunun daha sonra soyu tükenmiş bir deniz omurgasızı olan ammonit fosili olduğu ortaya çıktı...

Geçen sonbahar aylarında, 7 yaşındaki Naomi Vaughan adlı küçük kız, futbol sahalarının etrafında adaçayı toplamak için geziniyordu.

Toprakla oynayan Vaughan, bir süre sonra parlak bir şey gördü ve annesine onu göstermek topraktan aldı, yanına koştu.

Küçük kız bulduğu bu ilgi çekici şeye Moana Rock ismini vermişti çünkü bulduğu taş ona, Disney filmindeki spiral muskayı hatırlatıyordu.

Annesi kızının getirdiği bu şeyi incelediğinde, bunun sadece tozlu bir taş olmadığını farketti. Bunun üzerine şaşkın anne, “Bunu bulduğuna inanamıyorum, bu milyonlarca yıllık bir şey olabilir” dedi.

Haklıydı da! Naomi'nin bulduğu şey, 65 milyon yıldan daha uzun süredir var olan, tükenmiş bir deniz omurgasızı olan ammonit denen eski bir fosildi.

Paleontologlar, Ammonitlerin orada doğal olarak bulunmadığını, ancak onlardan 80 milden daha uzaklarda yaygın olduğunu söylüyor.

Fosilin orada nasıl bulunduğu hala bir sır.

Oregon Üniversitesi Doğal ve Kültürel Tarih Müzesi'ndeki paleontoloji koleksiyonlarının müdürü Greg Retallack, fosilin bulunulan bölgeden 112 kilometre doğudaki terk edilmiş Doğu Oregon kasabası yakınlarındaki Bernard Çiftliği'nden kaynaklandığını düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Retallack, “Büyük ihtimalle çiftlikler ve futbol sağası etrafında bir bağ vardı ve bu fosil okul koleksiyonun bir parçasıydı” dedi.

Retallack, paleontologların nereden geldiğini tam olarak bilmediklerinden, bilimsel olarak değersiz olduğunu söyledi. Kanada'da bulunan diğer iyi korunmuş ammonitlerin binlerce dolar getirebilir.

Sahip oldukları şeyin bir dükkanında 10 ila 20 dolara satılabileceğini söylediler.

Ancak Retallack, Oregon'da sık sık rastlanmayan koyu renk ve koruma seviyesiyle ilginç bir parça olduğunu söyledi.

Retallack, "Böyle bir şey Bend yakınlarında herhangi bir yerde bilinmez" dedi.

John Day Fossil Beds Ulusal Anıtı'nın baş paleontoloğu Nicholas Famoso, eyalette bulunan türlere kıyasla Oregon dışından geldiğinin muhtemel olduğunu kabul ediyor.

Naomi'nin bir fotoğrafını gördüğü Famoso, 'Burada aynı parıltı yok' dedi.

Famoso, birisinin başka bir eyalette satın alıp onu kaybettiği veya Oregon'a getirebileceğini söyledi.

Amonitin nereden geldiğine dair net bir cevabı olmayan Famoso, Oregon köküne sahip olduğu fikrine açık.

Famoso, “O, iyi korunan ve fosillerin bir yere saklanmasına neden olan güzel bir alanda korunmuş bir Oregon fosiliydi” dedi.

Famoso, amonitin dinozorlarla aynı anda tükendiğinde 100 milyona kadar ve en az 65 milyon yaşında olabileceğini tahmin ediyor.

Ammonit fosiller, yüzyıllar boyunca Yunanlılara ve Romalılara dayanan insanlar tarafından bilinmektedir. Famoso, isminin eski bir Mısır tanrısı, Ammon ya da tanrının boynuzlarından geldiğini söyledi.

Naomi'nin babası Darin Vaughan, kızının sevilen bir varlık haline gelen ammoniti tutmayı planladığını söyledi.

Vaughan, "O kadar güzel bir şey bulmaktan ve çok eski olduğunu keşfetmekten çok mutlu oldu" dedi.