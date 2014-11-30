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7 Yaşımda Eniştemin Tacizine Uğradım

Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için New York'ta düzenlediği törene katılan dünyaca ünlü oyuncu Teri Hatcher eniştesi tarafından çocukken tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı

7 Yaşımda Eniştemin Tacizine Uğradım

Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için New York'ta düzenlediği törene katılan dünyaca ünlü oyuncu Teri Hatcher eniştesi tarafından çocukken tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı

30 Kasım 2014 Pazar 10:02
7 Yaşımda Eniştemin Tacizine Uğradım
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Teri Hatcher: 7 Yaşımda Eniştemin Tacizine Uğradım
Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için New York'ta düzenlediği törene katılan dünyaca ünlü oyuncu Teri Hatcher eniştesi tarafından çocukken tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kampanyası” kapsamında New York’taki BM Genel Merkezi’nde 25 Kasım’da bir tören düzenledi. Törenin ev sahipliğini, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve BM Kadın Programı Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre, törene dünyaca ünlü “Umutsuz Ev Kadınları” dizisinin oyuncularından Teri Hatcher da katıldı. Hatcher, gözyaşları içinde 7 yaşındayken eniştesi tarafından tacize uğradığını anlattı. Hatcher, yakın zamanda eniştesinin tacizine uğrayan 11 yaşındaki bir kız çocuğunun intihar ettiğini gazetelerden öğrendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Yedi yaşımda eniştemin tacizine uğradım. Benim hatam olduğuna kendimi inandırmıştım. Olanlardan dolayı hep kendimi suçladım. Kimseye söylemedim. Sessiz kaldım. Ben birtakım hareketlerde bulununca annem beni eniştemden uzak tutmaya başladı. Onu bir daha görmedim. Ancak ailemden kimse ne olduğunu sormadı. 18 yaşıma geldiğimde bu konuyu konuşmaya hâlâ cesaretim yoktu. Başımdan geçenleri günlüğüme yazdım. Okuması için anneme verdim. Annem, zamanında kendilerinin de bir şeylerden şüphelendiklerini söyledi. Dünyada her 3 kadından biri şiddete uğruyor, onlardan biri de benim. Bu istatistik artık değişmeli.” 

Son Güncelleme: 30.11.2014 10:43
Anahtar Kelimeler:
Teri Hatcher7 Yaşımda Eniştemin Tacizine Uğradım
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