7 ARALIK 2011 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

Başbakan İrsen Küçük’ün Ankara temasları……

DAÜ, Salamis Bay Otel’de “Asya Pasifik Uluslararası Çevre ve Davranış Çalışmaları” Konferansı düzenleyecek (08.45)

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde basın toplantısı (09.00)

Hava-Sen, sendika merkezinde basın toplantısı düzenleyecek (09.30)

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği yetkilileri KTMMOB’de düzenlenecek basın toplantısında “Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Yol ve Trafik Düzenleme Projesi”ni tanıtacak (10.30)

KTÖS, Alasya ve Mehmetçik İlkokulu velileri ile birlikte Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak (10.00)

Bazı siyasi partilerin başkan ve temsilcileri Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla Ledra Palace Otel’de bir araya gelecek (10.30) (Açıklama saat 12.30’da)

Ticaret Odası, yurt dışında başarı gösterip çeşitli ödüllere layık görülen Kıbrıslı Türk İş insanları Nevin Hüseyin ile Muhsin Emirsoy’u konuk edecek(11.00)

Dev-İş ile Türk-Sen yetkilileri Dev-İş binasında Sosyal Sigortalar, Sosyal Güvenlik ve İhtiyat Sandığı yasa tasarıları hakkında ortak basın toplantısı düzenleyecek (11.00)

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, KTOEÖS heyetini kabul edecek (12.00)

“Adamızı Çöpten Uzak Tutalım” sloganıyla düzenlenen resim yarışmasında ortaya çıkan eserler Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek (15.00)

Gıda Uzmanı Dr. Mahmood Khan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda “Gıda Güvenliği Standartlarıyla Çıtayı Yükseltmek” konulu bir sunum yapacak. Gıda güvenliği konusunda sertifika almaya hak kazanan bazı resturantların sahiplerine sertifika verilecek (16.00)