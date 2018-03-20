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68 YAŞINDAKİ ADAM SU İÇER GİBİ ŞARAP İÇTİ BU HALE GELDİ

68 YAŞINDAKİ ADAM SU İÇER GİBİ ŞARAP İÇTİ BU HALE GELDİ

20 Mart 2018 Salı 21:39
68 YAŞINDAKİ ADAM SU İÇER GİBİ ŞARAP İÇTİ BU HALE GELDİ
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Tan isimli 68 yaşındaki adam yıllar boyunca su içer gibi pirinç şarabı içmekten vücudu bu hale geldi...

68 Yaşındaki Adam Su İçer Gibi Şarap İçti Bu Hale Geldi

Orta Çin'in Hunan Eyaleti'ndeki Xiangyang şehrinde yaşayan 68 yaşındaki Tan, Asya'nın meşhur içkisi pirinç şarabını 13 yaşından beri, günde 1 litre içti bu sebeple vücudunu yağ tümörleri kapladı. Tan bu alışkanlığı yüzünden adeta HULK'a dönüştü.

68 Yaşındaki Adam Su İçer Gibi Şarap İçti Bu Hale Geldi

Üst vücudundaki yağlı tümörlerin büyümesine neden olan bu nadir görülen hastalığın adı Madelung.

68 Yaşındaki Adam Su İçer Gibi Şarap İçti Bu Hale Geldi

Madelung hastalığı, yağ metabolizması bozukluğudur ve bu durum, boyun ve omuz bölgelerinde olağandışı bir yağ birikmesi ile sonuçlanır.

68 Yaşındaki Adam Su İçer Gibi Şarap İçti Bu Hale Geldi

Boynundaki tortular o kadar kalınlaştı ki nefes almasını kısıtlamaya başladı.

68 Yaşındaki Adam Su İçer Gibi Şarap İçti Bu Hale Geldi

Doktorlar bu tümörlerini cerrahi olarak çıkarmayı planlıyor ancak Tan, içmeye devam ederse bu tümörlerin tekrar büyüme ihtimali var.

Son Güncelleme: 20.03.2018 22:45
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