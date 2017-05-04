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04 Mayıs 2017 Perşembe 17:05

6,8 Milyonluk Tabloyu Takside Unuttu

6,8 Milyonluk Tabloyu Takside Unuttu
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6,8 Milyonluk Tabloyu Takside Unuttu
Fransa'nın başkenti Paris'te 1 milyon 800 bin euro (6,8 milyon TL) değerindeki bir sanat eseri, dikkatsizlik sonucu takside unutuldu.

Polisin ismini açıklamadığı Fransız sanat simsarının, “hırsızlık” ihbarında bulunması sonrası ortaya çıkan olayda tablonun, taksinin bagajında kaldığı anlaşıldı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre adam, takside cep telefonu ile konuşurken dikkati dağıldı ve ertesi güne kadar da eseri unuttuğunu fark etmedi.

Perşembe günü yaşandığı açıklanan olayda, resmi kaybettiğini fark eden sanat simsarının önce taksi şoförüne ulaşmaya çalıştığı ancak başaramayınca Cumartesi günü polise başvurduğu belirtildi.

AFP haber ajansı, taksi şoförünün eseri Salı günü geri getirdiğini duyurdu.

Concetto Spaziale (Mekânsal Konsept) isimli eser, Arjantin’de doğan İtalyan sanatçı Lucio Fontana tarafından yapıldı. Fontana 1968 yılında hayatını kaybetmişti
BBC Türkçe’nin haberine göre; Fontana, bir seriye ait olan bu soyut eserinde, tuvale, üzerinde açılan ve derinliği olan çiziklerle ışığı da kullanarak boyut kazandırmış.

1968 yılında hayatını kaybeden İtalyan ressam, sanat dünyasına yaptığı, bilimi ve teknolojiyi eserlerde kullanma çağrısı ile tanınıyor.


 
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