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6,3 ile sallandılar!

Deprem

6,3 ile sallandılar!

Deprem

07 Nisan 2018 Cumartesi 14:21
6,3 ile sallandılar!
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Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine’de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Porgera kentinin  88 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde  kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Papua Yeni Gine'de şubat sonu ve mart başında meydana gelen  depremlerde 125 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce ev kullanılamaz hale gelmişti.

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