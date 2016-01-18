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62 Zenginin Serveti Dünyanın Yarısına Denk

2010 yılından bu yana 'süper-zengin' olarak ifade edilen 62 kişinin serveti,

62 Zenginin Serveti Dünyanın Yarısına Denk

2010 yılından bu yana 'süper-zengin' olarak ifade edilen 62 kişinin serveti,

18 Ocak 2016 Pazartesi 14:31
62 Zenginin Serveti Dünyanın Yarısına Denk
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 62 Zenginin Serveti Dünyanın Yarısına Denk

Yardım kuruluşu Oxfam'ın 'Yüzde 1'in ekonomisi' başlığıyla yayımladığı rapora göre, 2010 yılından bu yana 'süper-zengin' olarak ifade edilen 62 kişinin serveti, yüzde 44 oranında artış göstererek 1 trilyon 760 milyar dolara ulaştı. Bu servet, dünya nüfusunun 3.5 milyarlık bölümünün sahip olduğu toplam mal varlığına eşit.

İngiltere merkezli Oxfam'ın gelir adaletsizliğine dikkat çeken raporunda çarpıcı ayrıntılar dikkat çekiyor.

Oxfam'ın raporunda servetin giderek daha az kişinin elinde toplandığı belirtilirken, 2010 yılında dünya servetinin yüzde 50'sinin 388 kişiye ait olduğu anımsatılıyor.

Nüfusun yoksul nüfus 2010-2015 yılları arası yüzde 50 artış gösterirken, bu nüfusun serveti yüzde 41 azaldı. Ancak aynı yıllar arasında en zengin 62 kişinin serveti ise 500 milyar dolardan 1.76 trilyon dolara yükseldi.

Vergi cenneti ülkelerin, zengin kişi ve şirketlerin servetine servet kattığına vurgu yaparken, dünya çapında 190 milyar dolar vergi kaçırıldığını belirtiyor.

Oxfam Avustralya'nın Başkanı Helen Szoke, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, servetin 'uygun bir şekilde' paylaşıldığını kontrol etmek için gerekli mekanizmaların kurulmadığına dikkat çekerken. "İş piyasası ve siyasi liderlerin vergi reformu konusunda kararlı adımlar atması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Szoke, "Ödenmesi gereken vergilerin kaçırılması nedeniyle zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum derinleşiyor" diye konuştu.




Son Güncelleme: 18.01.2016 14:32
Anahtar Kelimeler:
62 Zenginin Serveti Dünyanın Yarısına Denkzenginlerle Yoksullar Arasındaki Uçurum
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