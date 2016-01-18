62 Kişinin Serveti, Dünyanın Yarısını Oluşturan 3,6 Milyar İnsanın Mal Varlığına Denk…

OXFAM'IN KÜRESEL EŞİTSİZLİK KRİZİNE İLİŞKİN RAPORUNA GÖRE, DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 1'İNİN SERVETİ, GERİ KALAN NÜFUSUN TOPLAM SERVETİNDEN DAHA FAZLA

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre, dünyanın en zengin 62 kişisinin serveti, dünya nüfusunun yarısı olan 3,6 milyar insanın mal varlıklarına denk geliyor.

Oxfam'ın, dünya liderlerini bir araya getiren Davos ekonomi zirvesi öncesinde yayımlanan raporunda, dünya nüfusunun yüzde 1'inin servetinin, geri kalan nüfusun toplam servetinden daha fazla olduğu bildirildi.

Finans kuruluşu Credit Suisse ile Forbes dergisinin verilerinden yararlanılarak hazırlanan rapora göre, en zengin 62 kişinin serveti, dünya nüfusunun yarısını teşkil eden en yoksulların toplam servetine denk geliyor. Sadece 9'u kadın olan bu 62 kişinin serveti, 2010'dan bu yana 500 milyar dolar artarken, en yoksul yüzde 50'yi teşkil eden 3 milyar 600 milyon kişinin serveti 1 trilyon dolar azaldı.

Raporda, servetin giderek küçülen bir insan grubunun elinde toplandığı belirtilerek, dünyanın en yoksul yüzde 50'sinin toplam servetinin 2010'da en zengin 388 kişinin servetine denk geldiği ve geçen yıl bu sayının 80'e, bu yıl da 62'ye düştüğü kaydedildi.

ZENGİNLER YILDA 190 MİLYAR DOLAR VERGİ KAÇIRIYOR

Raporda, hükümetlere giderek büyüyen küresel eşitsizlik kriziyle mücadele için kamu hizmetlerine yatırımı artırma, düşük gelirlilerin ücretlerinde iyileştirme ve vergi kaçakçılığını önleme çağrısı yapıldı.

İngiltere'ye bağlı Cayman Adaları ve British Virgin Adaları gibi birçok offshore banka hesabında tutulan 7 trilyon 600 milyar dolarlık servetin her yıl 190 milyar dolar vergi kaçırılması anlamına geldiğine işaret edilen raporda, İngiltere Başbakanı David Cameron'a bu merkezlerle ilgili olarak vaat ettiği düzenlemeleri hayata geçirmesi için de çağrıda bulunuldu.

Afrika'nın finans kaynaklarının yüzde 30'unun off-shore banka hesaplarında tutulduğu belirtilen raporda, kıtada bu yüzden her yıl kaçırılan vergi miktarının 14 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Raporda, 14 milyar dolar ile Afrika'daki bütün çocuklara eğitim vermeye yetecek kadar öğretmen istihdam edilebileceği veya yılda 4 milyon çocuğun hayatını kurtaracak sağlık hizmetinin üretilebileceği aktarıldı.

Ayrıca raporda, çok uluslu şirketlerin off-shore merkezlerine yatırımlarının 2000-2014 yıllarında 4 kat artarken, kaçırılan verginin de yılda 100 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Raporla ilgili açıklamada bulunan Oxfam İngiltere yöneticisi Mark Goldring, dünya nüfusunun en yoksul yarısının toplam servetinin, bir otobüse sığacak sayıda zenginin servetine yetişemediğine dikkati çekerek, "Bu, kabul edilemez" dedi.

Goldring, dünya liderlerinin büyüyen küresel eşitsizlikle ilgili dile getirdikleri kaygıların bugüne kadar somut eyleme dönüşmediğini vurgulayarak, "Her gece dünyadaki 9 insandan biri yatağına aç giderken, dünyanın en zenginlerine pastadan daha büyük bir dilim vermeyi sürdüremeyiz" ifadesini kullandı.

Verilen bilgiye göre, dünyanın en zengin yüzde 10'u içine girmek için 68 bin 800 dolara, en zengin yüzde 1 içinde yer almak için de 760 bin dolara sahip olmak gerekiyor.