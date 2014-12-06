6.2 Kilogram Doğan Bebek Görenleri Şaşırttı.

USA Today gazetesi doktorların doğum öncesi bebeğin kilosunu yaklaşık 3.1 kilogram olarak hesapladığını yazdı. Nefes alma zorluğu çeken Mia Yasmin Garcia adlı kız çocuğunun bakımı için tam koşullu başka bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Doğumu gerçekleştiren hemşirenin bebeğin dünyaya gelişi sırasında paniğe kapılarak arkadaşlarından yardım istediği ve bağırarak koşun buraya gelin diye bağırmaya başladığı ifade edildi.





Daha önceki doğumlardan dört kız çocuğu sahibi olan Mia’nın babası Francisco Garcia, erkek çocuklarının olması için her yolu denediklerini vurgulayarak tanrının kendilerine beşinci kız cocuğunu verdiklerini söyledi. Baba Garcia hastane yetkililerini de suçlayarak, "Bize normal bir doğum olacaklarını, hatta kilosuna kadar söylediler, yüzde yüz yanılma olur mu?" dedi. " Herşeye rağmen bu kız çocuğumuz ile de gurur duyuyoruz" açıklaması yapan babanın erkek çocuk sevdasından vazgeçtiği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 06.12.2014 10:33