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61 Yıldır Bitmeyen Acı.

Kazak çocuklarının, ''nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya'' konulu resimleri sergilendi.

61 Yıldır Bitmeyen Acı.

Kazak çocuklarının, ''nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya'' konulu resimleri sergilendi.

11 Ekim 2011 Salı 14:49
61 Yıldır Bitmeyen Acı.
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazak çocuklarının, ''nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya'' konulu resimleri sergilendi.

Kazakistan'ın Semipalatinsk bölgesinde ''nükleer denemelerin'' durdurulmasının 21. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ''Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya'' sempozyumu öncesinde, Kazak

çocuklarının resim sergisi açıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kairat Umarov ile sempozyum için Kazakistan'a gelen Nagazaki Belediye Başkanı Timihisa Taue, resimleri sergilenen ve dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Nagazaki Belediye Başkanı Taue, ödül töreninden önce yaptığı konuşmada, 61 yıl önce yaşanan acıyı bugün hala hissettiklerini söyledi.

Dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini, bu konuda Kazakistan'ın dünyada öncü rol oynadığını anlatan Taue, ''Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in nükleer silahlardan

arındırılmış bir dünya için sergilediği üstün gayreti takdirle karşılıyoruz'' dedi.

Nazarbayev'in katılımıyla yarın başlayacak ''Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya'' sempozyumu iki gün sürecek. Sempozyuma, Kazakistan Ulusal Atom Şirketi (KazAtomprom), Uluslararası 

Nükleer Karşıtı Hareket (MAD), Nevada Aileleri (LEA), Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) destek veriyor.

Son Güncelleme: 11.10.2011 14:49
Anahtar Kelimeler:
KazakistanDünyaResimBakanAstanaNükleer Silah
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