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60 Bin Karton Bardakla Atatürk Portresi Yaptılar

Bursa, 18 Mayıs 18 : Bursalı reklam fotoğrafçısı Cumhur Aygün ve Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 60 bin karton bardak kullanılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün portresi oluşturuldu.

60 Bin Karton Bardakla Atatürk Portresi Yaptılar

Bursa, 18 Mayıs 18 : Bursalı reklam fotoğrafçısı Cumhur Aygün ve Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 60 bin karton bardak kullanılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün portresi oluşturuldu.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:03
60 Bin Karton Bardakla Atatürk Portresi Yaptılar

Bursa, 18 Mayıs 18 : Bursalı reklam fotoğrafçısı Cumhur Aygün ve Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 60 bin karton bardak kullanılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün portresi oluşturuldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda öğrencilerin de aralarında bulunduğu 130 kişilik ekibin görev aldığı 28x15 metre boyutlarındaki tasarımın son bardağı ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tarafından bırakıldı.

Cumhur Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır fotoğraf çektiğini, bunun dışında sosyal projelerde rol aldığını söyledi.

Daha önce 2012\'de 2 bin 400 gönüllüyle İzmir Konak\'ta "İzindeyiz", 2013\'te 5 bin 990 gönüllüyle Bursa Nilüfer\'de "Duruyoruz" ve 2014\'te 6 bin gönüllü ile Ankara\'da "Anıtkabir\'deyiz" projelerini gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, "Yine 2014 yılında bin 907 gönüllü çocuk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı\'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzasını, geçen 29 Ekim\'de de 32 bin karton bardakla Ata\'nın Gözleri projesini yaptık." dedi.

Aygün, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında da farklı bir projeye imza atmak için yola çıktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'dan başlattığı bağımsızlık hareketi, milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. İşgal güçleri karşısında verilen bu çetin çaba sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimleriyle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en yüce görevidir."

"BİR SANAT ESERİ ORTAYA ÇIKTI"

19 Mayıs\'ın anısına yapmayı planladığı projeyi Fenerbahçe Spor Kulübü ile paylaştığını ve olumlu yanıt aldığını ifade eden Aygün, şöyle konuştu:

"Atamızın cumhuriyeti kurma yolunda attığı ilk adım olan 19 Mayıs 1919 bağımsızlık hareketi ruhunu bugün de yaşatmak için Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve bir topluluktan oluşan gönüllüler, 60 bin farklı renklerde bardak ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda Atamızın portresini oluşturduk. Tüm çalışmayı başından sonuna kadar takip eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son bardağı bırakarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün portresini tamamladı."

Aygün, projenin 2 aylık çalışmanın ardından tamamlandığını anlatarak, "130 kişilik ekiple uzun uğraşlar sonucu bu projeyi bitirdik. Yaptığımız tüm çalışmaların ardından ortaya güzel bir sanat eseri çıktı. Bu tür güzel işlerle ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Başta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

(AA/AK/GUR)

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