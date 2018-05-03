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60.000 dolarlık sanat eserini kırdı

Dünyaca ünlü sanatçı Jeff Koons'un 60.000 dolar değerindeki sanat eseri kırıldı. Gazing Ball (Türkçesi Bakan Top) isimli sanat eserine dokunan bir sanatsever, bunun düşerek kırılmasına sebep oldu.

60.000 dolarlık sanat eserini kırdı

Dünyaca ünlü sanatçı Jeff Koons'un 60.000 dolar değerindeki sanat eseri kırıldı. Gazing Ball (Türkçesi Bakan Top) isimli sanat eserine dokunan bir sanatsever, bunun düşerek kırılmasına sebep oldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:57
60.000 dolarlık sanat eserini kırdı

Hollanda’nın en kalabalık şehri Amsterdam’daki bir kilisede sergilenen ünlü sanatçı Jeff Koons’un “Gazing Ball” isimli eseri tuzla buz oldu. Tahmini olarak 60.000 dolarlık değer biçilen sanat eserine dokunan bir ziyaretçi tablonun önündeki sanat eserinin yere düşmesine sebep oldu.

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Noel ağaçlarının üzerine asılan süs toplardan esinlenen sanat eseri, yere düşünce tuz buz oldu. Amsterdam’daki Nieuwe Kerk isimli kilisenin sözcüsü Martijn vanSchieveen, “Bir kişi dokununca, top yere düştü ve parçalara ayrıldı. Topun bir kısmı hala sergileniyor. Sanat eserini kimin kırdığına dair incelemelerimiz devam ediyor” dedi.

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