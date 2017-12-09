6 Yaşında Dünyanın En Güzel Kızı Seçildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından keşfedildi.

MODA ŞOVLARINI KAÇIRMIYOR

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail tarafından dünyanın en güzel kızı olarak seçilen Kinyazeva, ülkesinde moda şovlarında yer alıyor.

ANNESİ PAYLAŞIYOR

6 yaşındaki modelin fotoğrafları ise, annesi tarafından Instagram hesaplarından paylaşılıyor.