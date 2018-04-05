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6 kişilik aile sokakta yaşıyordu… Hayatları bir anda değişti

ABD'de sokakta yaşayan Loveless ailesinin hayatı hiç beklemedikleri bir anda gelen yardımla değişti.

6 kişilik aile sokakta yaşıyordu… Hayatları bir anda değişti

ABD'de sokakta yaşayan Loveless ailesinin hayatı hiç beklemedikleri bir anda gelen yardımla değişti.

05 Nisan 2018 Perşembe 23:49
6 kişilik aile sokakta yaşıyordu… Hayatları bir anda değişti
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Loveless çifti ve 3 çocukları, 4 aydır Sacramento sokaklarında yaşam mücadelesi veriyordu. Bir minibüste yaşayan ailenin hayatı iki polis memurunun onları fark etmesiyle değişti.

Çocukları için yemek yaptığı sırada iki polisin yanına yaklaştığı Shannon Loveless, ilk etapta polisle başlarının derde girdiğini düşündü.

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Ancak işler hiç beklemediği gibi gelişti. Çocukların durumundan etkilenen polisler aileye yardım edeceklerini söyledi. Önce çocuklar için hediyeler ve yiyecek alarak dönen polisler, ardından aileyi bir motele yerleştirdi.

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Polislerin eşi için iş de bulacağını söylediklerini belirten Loveless, hayatlarını değiştirdiği için minnettar olduğunu söyledi.

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