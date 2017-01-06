6 Gün Akciğersiz Yaşadı!



32 yaşındaki Melissa Benoit, Nisan 2016'da Toronto'daki hastaneye ağır grip teşhisiyle yattı. Doktorlar, kadının kistik fibrozis olarak bilinen kalıtımsal bir hastalıktan muzdarip olduğunu fark etti. Benoit'nın ciğerleri, sağlıklı insanlarınki gibi kendini temizleyemiyordu.Doktoru Niall Ferguson, enfeksiyonun giderek ciddileştiğini ve uygun organ bağışı bulamayan genç kadının birkaç saat içinde ölmesini beklediklerini anlattı:"Çok zor bir karardı çünkü böyle bir operasyonun daha önce yapıldığını sanmıyorum.Kan kaybından ölebilirdi, birçok bilinmez faktör vardı. Fakat hiçbir şey yapmasaydık zaten ölecekti. Bu nedenle riske girdik."Benoit'nın ciğerlerindeki bakteriler zamanla tüm antibiyotiklere bağışıklık kazanınca, doktorlar kocasından operasyon için izin istedi. Chris Benoit, üç yaşındaki kızlarını düşünerek ameliyata onay verdi.20 dakikada iyileşmeye başladıAmeliyata 3 cerrahla birlikte 13 kişilik sağlık ekibi girdi. Mukoza ile dolan ve futbol topu gibi sertleşen ciğerler, kadının göğüs kafesinden güçlükle çıkarıldı. Doktorlar, enfeksiyonlu ciğerlerinin çıkarılmasının ardından yapay solunum cihazıyla kana oksijen vermeye başladı. Benoit'nın kan basıncı ve genel sağlık durumu 20 dakika içinde iyileşmeye başladı.Makinalara bağlı şekilde belirsiz bir süre yaşaması öngörülen kadın, 6 gün sonra uygun akciğer donörüne kavuştu. Hastalığı nedeniyle böbrekleri de iflas eden Benoit, iyileştiğinde annesinden böbrek nakli almaya hazırlanıyor. Aylarca başını yastıktan kaldıramayan Benoit, ameliyattan bir hafta sonra yürümeye başladı.Hayatını kurtaran sıra dışı operasyon sorulduğunda ise, "Başlangıçta ne yaptıklarını anlayamadım. Çok karmaşık geldi. Ölümün eşiğinden dönüp evinize girdiğiniz an gibisi yok. Doktorlarıma minnettarım" diye konuştu.